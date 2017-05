Congo-Kinshasa: Ça chauffe ce mercredi au stade des Martyrs- Vclub-Mamelodi - Un grand défi pour Florent Ibenge !

La formation sud-africaine, Mamelodi Sundowns, repêchée de justesse, va curieusement remporter le titre. Une année après, revoici un autre round Vclub-Mamelodi. En bon compétiteur, Vclub a déjà oublié sa défaite concédée en Tunisie. Le moral de l'équipe, à en croire Florent Ibenge, a été renforcé le vendredi, 19 mai, après la victoire contre Cs Don Bosco (1-0) au championnat national. Une belle victoire qui est partie du latéral droit, Junior Baometo, avant que Taggy Agiti Etekiama glisse intelligemment le ballon pour l'unique but de la partie à la 67ème minute. Vclub totalise 12 points, et vient derrière Dcmp en tête avec 14 points. Comme qui dirait, les Dauphins noirs sont prêts pour accueillir les Brésiliens d'Afrique ce mercredi, à Kinshasa.

L'As Vclub qui n'a pas gagné son premier match face à l'Espérance de Tunis, reçoit Mamelodi Sundowns ce mercredi, 24 mai, dans son temple du stade des Martyrs, à Kinshasa. Un grand match pour Florent Ibenge et ses poulains, qui sont contraints d'en finir, tête haute, pour se relancer dans la course. Au cas contraire, Vclub devra courir derrière ses adversaires pour une fin qui laisse à désirer.

