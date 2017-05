Congo-Brazzaville: Journée mondiale de l'hypertension artérielle - Les agents et cadres de la Primature sensibilisés à la maladie

La marche de santé à laquelle ont participé plus de 250 cadres et agents de la Primature s'inscrit dans le cadre des activités prévues par cette structure en rapport avec la journée mondiale de l'hypertension artérielle.

« Mesurez votre tension artérielle pour rester en bonne santé », tel est le thème retenu pour cette marche santé. Le Premier ministre Clément Mouamba, qui a lui-même participé à cet exercice, a félicité les cadres et agents de sa structure, ayant parcouru les 5,600 km sans incident majeur. Car selon les données fournies, la vitesse de parcours était estimée à 16 km/h. Pour donner l'exemple, le Premier ministre a couru pendant une minute du côté de Mami Wata- l'Hotel Radison. « Il est arrivé à 25 km/h », selon les organisateurs.

« Ce message est important pour nous tous. On vous dira la santé par le sport. Oui, le sport est absolument nécessaire. C'est aussi, me semble t-il, une façon de dire que c'est gouverner par les preuves . J'aurai pu juste m'arrêter et partir, mais j'ai marché avec l'ensemble du personnel . Aujourd'hui, c'est le sport qui est en valeur. Demain ça peut être d'autres ministères ou un autre secteur », a commenté le Premier ministre.

Le chef du gouvernement, a, par ailleurs, invité les Congolais à s'intéresser à ce sport et à le pratiquer régulièrement en vue de lutter contre les différentes maladies comme l'hypertension artérielle. « C'est ça justement qu'il faut dire à nos concitoyens que faire le sport chaque fois qu'on peut trouver un peu du temps, c'est quelque chose de bénéfique. C'est le sport le plus simple, qui ne pose pas beaucoup de problèmes: c'est simplement marcher. Cela ne nécessite pas d'effort particulier », a-t-il appuyé.

La journée mondiale de l'hypertension, a rappélé le Pr Jean Louis Nkoua, conseiller à la santé et à l'action humanitaire du Premier ministre, est célébrée chaque 14 mai. Au niveau de la Primature, une série d'activités seront organisées jusqu'à la fin du mois. Après la marche de santé, en effet, la Primature procédera à la mesure de la pression artérielle systématique. Et la prise en charge ultérieure de ceux qui seront déclarés hypertendus, sera garantie. Une autre activité à mettre au crédit de cette journée est la conférence-débat prévue à la fin du mois.

Cette marche, a-t-il indiqué, vise à sensibiliser les agents et cadres à la maladie, qui est selon lui, la première cause de décès chez les sujets de plus de 60 ans au CHU de Brazzaville . « L'hypertension artérielle est un passager clandestin. Beaucoup d'hypertendus ne ressentent aucun signe », a-t-il dit, avant d'ajouter : « Nous allons marcher parce que les mesures d'hygiène de vie qui consistent à manger peu salé, peu sucré et peu gras, plus souvent légumes- poissons, réduire la consommation d'alcool et arrêter le tabac et faire de l'exercice, sont des mesures indispensables pour prévenir et traiter l'hypertension artérielle », a rappelé Jean Louis Nkoua.