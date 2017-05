Afrique Centrale: CAN Cameroun 2019 - La RDC en amical contre le Botswana avant le Congo-Brazzaville

Les Léopards de la RDC reprennent avec les rencontres amicaux et officiels internationaux en juin 2017, après la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Gabon 2017.

La sélection coachée par Florent Ibenge Ikwange joue, en première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, contre le Congo-Brazzaville le 10 juin au stade des Martyrs de Kinshasa. Selon le programme de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), le rassemblement est prévu à partir du 25 mai 2017 à Rabat au Maroc.

Les Léopards jouent en amical international contre les Zèbres du Botswana le 4 juin 2017, contre le club marocain de Raja de Casablanca le 5 juin 2017. L'on apprend que la présélection sera composée d'une quarantaine de joueurs avant que la liste soit ramenée à vingt-trois joueurs. Parmi les convoqués, figurent déjà le latéral droit Djo Issama Mpeko et le gardien de but Matampi Vumi Ley du TP Mazembe, information signalée sur le site web officiel du club de Lubumbashi ; il y a déjà des pré-convocations pour d'autres joueurs tels que Jacques Maghoma de Birmingham City (D2 anglaise), etc.

En fait, Florent Ibenge qui dispose déjà d'un groupe assez homogène va certainement rappeler les mêmes joueurs qui étaient à la CAN 2017 en plus de quelques binationaux ayant récemment choisi officiellement d'évoluer pour les Léopards de la RDC comme Gaël Kakuta, Elias Katchunga, Yeni Ngbakoto, etc. qui ont livré le match amical contre le Kenya en mars dernier à Nairobi (perdu par un but à deux).

Congo-Brazzaville, 43 présélectionnés

Le Congo-Brazzaville aussi se prépare sous le sélectionneur Sébastien Migné. Ce dernier a constitué une présélection de quarante-trois joueurs pour un stage en France avant d'affronter la RDC le 10 juin 2017 à Kinshasa. Il s'agit de: Mafoumbi Christopher (Free State stars/Afrique du sud D1); N'Sendo Nkololo (Metalul Resita/Roumanie D2); Mouko Barel, Ndzila Pavelh (Etoile du Congo); Ndinga Perold (Patronage); Dikamona Clevid (Bourg-en Bresse/France D2); Nganga Francis (Charleroi/Belgique D1); Baudry Marvin Tony (Zulte Waregem/Belgique D1); Bouka Moutou Arnold (Dijon/France D1); Mabiala Charles A.J Auxerre/France D2); Mayembo Fernand (Grenoble/France D4); Massengo Jordan (Union Saint Gilloise/Belgique D2); Mazikou Bradley (FC Lorient/France D1); Itoua Beranger (Cara); Kibamba Baron (Cara); Magnokele Bissiki Dimitri (AC Léopards); Moubhio Ngounga Boris (AC Léopards); Bakoua Caroff (AC Léopards).

Il y a également: Oniangue Prince (Bastia/France D1); Ndinga Delvin (Locomotiv Moscou/Russie D1); Ndockyt Merveil (KF Tirana/Albanie D1); Nkounkou Moise (Tirana/Albanie D1); Avounou Durel (Caen/France D1); Bahamboula Dylan (Dijon/France D1); Pambou Yves SIMON ( FK Dac Dubajska stresa/Slovaquie D1); Binguila Hardy (A.J Auxerre/France D2); Gandze Cesair (AC Léopards); Botamba Matheus (Tongo FC), Bifouma Thievy (Osmalispor/Turquie D1); Doré Ferebory (Angers/France D1); Koubemba Kevin (CSKA Sofia/Bulgarie D1); Ganvoula Silvère (Anderlecht/Belgique D1); Nsonde Jonathan (FC Nantes/France D1); Andzouana Johan (Monaco/France D1); Nguessi Ondama Fabrice (WAC/Maroc D1); Moussitou Oko Bevic (Dunkerque/France D3); Tsoumou Hama Juvehl Fred (SV. Wacker Burghausen/Allemagne D4); Maboulou Christopher (PAS Giannina/Grece D1); Badila Tobias (Nancy/France D1); Makiesse Mouzita Junior (AC Léopards); Mayela Davel (Laval/France D2); Moyo Steven (Laval/France D2) et Saint Louis Dilane (Laval/France D2).