Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Les priorités du ministre Félix Kabange Numbi

Du ministère de la Santé publique en passant par les Affaires foncières pour occuper aujourd'hui celui de l'Aménagement du territoire et de la rénovation de la ville, le ministre Félix Kabange Numbi Mukwampa a toujours innové.

À la tête du nouveau ministère de l'Aménagement du territoire et de la rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi s'est fixé quatre priorités. Il l'a fait savoir lors de la remise et reprise en fin de la semaine avec le ministre de l'Urbanisme et habitat, Koko Nyangi, qui s'occupait aussi du volet aménagement du territoire. Mais avec Kabange Numbi, un autre volet vient de s'ajouter: celui de la rénovation de la ville.

Pour bien conduire ce nouveau ministère, Félix Kabange Numbi pense que l'urgence est la réforme de l'aménagement du territoire, se déclinant en quatre points, qui sont pour lui des priorités. Il s'agit : de la définition de la politique nationale de l'aménagement du territoire ; de la loi cadre sur l'aménagement du territoire ; du schéma national de l'aménagement du territoire et l'appui aux provinces pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux de l'aménagement du territoire.

S'agissant du volet rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi soutient que ce concept « rime avec la révolution de la modernité ». Tout en ajoutant que : « si nous devons créer de nouvelles villes, c'est une étape mais la première est de rendre ces villes que nous avons aujourd'hui plus viables, plus belles et plus assainies. Donc la rénovation de la ville passe par l'assainissement de nos grandes villes et par la rénovation de certains quartiers... »

Pour gagner ce pari , Félix Kabange Numbi révèle qu'il y aura « de grandes décisions que le chef de l'Etat, Joseph Kabila, prendra dans les prochains mois et nous allons transformer entièrement certains quartiers à l'image de l'ancienne Bruxelles, en Belgique et de la nouvelle Bruxelles où se trouvent des institutions de l'Union européenne ».

De son coté, le ministre de l'Urbanisme et habitat, Koko Nyangi, a tenu à préciser qu'il n'y a pas chevauchement entre les deux ministères. Pour lui, l'aménagement du territoire est un autre secteur, c'est un très grand ministère. « L'aménagement du territoire est l'épine dorsale d'une République. Une République non aménagée est une République bananière. Le chef de l'Etat l'a bien compris et raison pour laquelle il a créé ce ministère ... », a- t -il expliqué à la presse.