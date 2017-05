Congo-Kinshasa/Afrique du Sud: C1 et C2 de la CAF - Mamelodi Sundowns défie V.Club à Kinshasa, Mazembe en route pour Conakry

« La délégation du TP Mazembe comporte 23 joueurs : tous les éléments affiliés à la CAF sauf Kabaso Chongo (Palu) et Anthony Vanden Borre (en soins spécifiques à Bruxelles), mais avec Patou KABANGU, qui a été ajouté à la liste et sera affilié dans les prochains jours », précise le site web officiel du TP Mazembe. En première journée, Mazembe s'était imposé à domicile face à CF Mounana du Gabon par deux buts à zéro et Horoya AC a contraint Supersport United d'Afrique du Sud au nul de deux buts partout à Pretoria.

C'est une forte délégation de Mamelodi, composée de quarante-deux personnes, avec une vingtaine des joueurs, déterminés de ramener un résultat probant de ce déplacement de Kinshasa, après avoir été tenu en échec à domicile à Pretoria par la formation de Saint-Georges d'Ethiopie sur la marque de zéro but partout. Rappelons-le, Mamelodi Sundowns est le détenteur du trophée de la Ligue des champions et de la Super Coupe d'Afrique remportée face au TP Mazembe, qui est pour sa part, détenteur de la Coupe de la Confédération.

