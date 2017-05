Cote d'Ivoire: Expo inaugurale de Cap Sud ART - Valérie Oka revisite 16 figures des indépendances africaines

Centre commercial, Cap Sud se découvre une vocation artistique, avec le concept Cap Sud Art. « Ce concept se veut un point-culture. Mieux, un pont culturel qui a pour ambition de promouvoir l'Art et la Culture contemporaine dans les univers opposés d'un centre commercial et d'un espace artistique», a expliqué Jocelyne Ballot, responsable du service marketing et communication de la société de gestion immobilière du centre commercial Cap Sud (Sci Business Center), initiatrice du projet.

C'était au cours d'une rencontre avec la presse au Tram Bar de Cap Sud, à Marcory Zone 4. Concrètement, selon elle, il s'agit de dédier un site de 300 mètres de long, en plein cœur de cette galerie marchande, à l'art dans toute sa diversité. « Artisanat, peinture, sculpture, architecture, photographie, danse, musique, art numé- rique, arts graphiques, poésie, littérature, cinéma, théâtre, photographie, bande dessinée, mode y seront revisités, et ce tout au long de l'année.

Cap Sud Art est une vitrine pour les musées et galeries, qui sont invités à exposer régulièrement afin de faire découvrir leurs "trésors" au grand public», a précisé Jocelyne Ballot, ajoutant que «cet espace appartient désormais à l'ensemble des artistes, artisans et mécènes du monde et du continent». Déjà, il accueille du mercredi 24 mai au vendredi 30 juin prochain son exposition inaugurale réalisée par l'artiste plasticienne Valérie Oka, en étroite collaboration avec le Pr. Yacouba Konaté, éminent critique d'art et responsable de la Rotonde des arts. Laquelle s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de l'Afrique, célébrée le 25 mai 2017. Inédite, cette expo se décline en deux parties (l'une matérielle, et l'autre virtuelle) et met en lumière 16 figures emblématiques de l'histoire des indé- pendances africaines : Houari Boumédienne (Algérie), Habib Bourguiba (Tunisie), Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire), Nelson Mandela (Afrique du sud), Patrice Lumumba (R D Congo), Kwame N'krumah (Ghana)... « Le choix de Valérie Oka s'explique par le fait qu'elle a du talent, de l'expérience et surtout elle est informée des langages de l'art contemporain. Elle fait de la peinture, des installations. Elle va rendre hommage aux figures tutélaires des indé- pendances en Afrique. Elle a fait un travail plastique pur, et est un accélé- rateur de l'art en Côte d'Ivoire », a souligné le Pr Konaté, notant que cette exposition est « une grosse action d'éducation».

Pour Valérie Oka, c'est une expérience nouvelle, qui, toutefois, ne l'intimide pas. « A côté du Pr Yacouba Konatén je n'ai peur de rien », a-t-elle rigolé, avant d'enchaîner : « c'est une exposition documentée, avec en bas de chaque figure, un texte descriptif». Au total, il y aura huit portraits physiques, et huit portraits numériques, visualisables via la technologie 3D à l'aide de casque VR connectés, grâce au partenariat avec la structure Newayz, dirigée par Gérard Miessan.