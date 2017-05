Cote d'Ivoire: Soutien au président de la république - Les transporteurs veulent rencontrer Ouattara

Une fois encore, ils n'ont pas trahi leur indéfectible attachement au Président de la République, Alassane Ouattara.

Rassemblés massivement dans les encablures de la gare Nord à Adjamé, les membres de l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs de Côte d'Ivoire pour rendre hommage au chef de l'Etat pour les infrastructures réalisées, les dispositions prises en vue de renouveler le parc automobile, les activités menées dans le cadre de la sécurité et la paix et pour avoir nommé comme Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. « Le développement de la Côte d'Ivoire nous interpelle tous (...) Nous avons comparé les acquis du Président Alassane Ouattara aux actions contenues dans son programme de société et nous avons noté que son bilan est positif », a expliqué Diaby Ibrahim, coordonnateur de l'Alliance RHDP des transporteurs et conducteurs de Côte d'Ivoire pour justifier cette céré- monie d'hommage au président de la République. Avant Alassane Ouattara, a-t-il poursuivi, la Côte d'Ivoire avait des infrastructures routières qui ne répondaient plus aux normes. Aujourd'hui sous sa gouvernance, en plus de la réfection des routes, on enregistre la construction d'autoroutes, de ponts, l'absence de tracasserie routière... Toute chose qui permet aux transporteurs de gagner de l'argent.

Quant à la deuxième raison de la manifestation, il a fait savoir qu'elle a trait à la nomination d'Amadou Gon Coulibaly, le « parrain naturel des transporteurs » comme Premier ministre. Il a ensuite plaidé auprès du ministre des Transports Amadou Koné, représentant le parrain Amadou Gon Coulibaly, pour qu'il fasse en sorte que le Président Alassane Ouattara et le Premier ministre puissent entendre la voix des transporteurs. « Dites au Président Alassane Ouattara que cela fait sept ans que nous avons besoin d'un rendezvous avec lui pour lui parler, le toucher, le féliciter pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire », a souligné Diaby Ibrahim. Le ministre des Transports a promis transmettre au chef de l'Etat et au chef du gouvernement l'envie des transporteurs de communier avec eux. Bien avant, il a félicité les transporteurs pour avoir roulé pour la paix jusqu'à ce jour mais les a exhortés à rouler dans la paix. Parce que quand leurs activités sont bloquées c'est l'ensemble des activités du pays qui est bloqué.

Après avoir rassuré les uns et les autres sur la volonté du chef de l'Etat et du Premier ministre à faire en sorte que le secteur du transport continue d'être un secteur professionnel, le ministre Amadou Koné a promis travailler pour que le secteur se professionnalise afin d'arriver à l'émergence avec un secteur des transports moderne.

Pour conclure, il a relevé que les récentes perturbations qu'a connues la Côte d'Ivoire montrent l'intérêt de préserver la paix et l'union. Aussi a-til demandé aux membres de l'alliance de continuer à travailler de façon fraternelle mais d'aller vers tous les transporteurs pour leur dire que la stabilité et la paix dans le pays est le plus important.