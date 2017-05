Guinée: Télécoms - Le 152ème anniversaire de l'UIT célébré au pays

A l'instar des 193 Etats membres de l'Union internationale des télécommunications (UIT), la République de Guinée a célébré le 17 mai 2017 la journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'Information sous le thème: "Big Data pour un Mega-impact".

La célébration de ce 152ème anniversaire de l'UIT créée le 17 mai 1865 a connu la participation des sociétés de téléphonie évoluant en Guinée, des étudiants et enseignants et plusieurs cadres du secteur des télécommunications.

Dans son discours, Yacouba Cissé Directeur national des télécommunications a dit que les Big-Data désignent un ensemble très volumineux de données provenant de tous les secteurs de l'administration publique et du secteur privé, notamment les informations de gestions administratives et financières, les messages vidéo, les informations climatiques, les enregistrements de transactions en ligne et bien d'autres encore.

Selon lui, ce thème est conforme aux travaux de l'UIT et met en évidence les développements technologiques qui ont facilité l'émergence des données massives et l'élaboration de normes liées à ces données.

De son côté, Moustapha Mamy Diaby ministre des postes, télécommunications et de l'économie numérique a indiqué que le gouvernement guinéen veut faire du développement des systèmes d'information intégrés des instruments d'aide à la décision dans la formulation des politiques et programmes de développement.

"La question de Big-Data englobe un ensemble de technologies et des processus permettant de stocker des données, les analyser et les restituer, en vue d'offrir une aide à la prise de décision. C'est pourquoi, en marge du thème principal, en République de Guinée, nous avons retenu le sous-thème portant sur 'l'impact des Big-Data sur le développement national'. Il est utile de rappeler que la mise en place des Big-Data s'accompagne d'une nouvelle forme de délinquance qui mérite un traitement spécial. Les défis qui s'imposent en la matière sont liés particulièrement à l'établissement de la preuve des cyber-infractions. La lutte contre la cybercriminalité est désormais communément considérée comme un défi mondial. Le processus d'adaptation de la justice pénale aux exigences et spécificités de la criminalité liée aux TIC a commencé depuis quelques années", explique le ministre Diaby.

Et le ministre des télécoms de poursuivre: "l'écosystème Guinéen a connu de grandes réformes par l'adoption de certaines lois pour mieux se prémunir et favoriser le développement des TIC et protéger les consommateurs. Un effort qui demeure toutefois insuffisant au regard de l'essor que connaît l'utilisation des TIC en Guinée. S'ajoute à cela l'absence d'une culture de sécurité informatique dans un pays qui s'ouvre depuis peu à ces nouvelles technologies. La lutte contre les attaques informatiques constitue un enjeu majeur pour les administrations, les entreprises, les industriels et les organisations. Cette problématique est l'arme la plus redoutable de nos jours en ce sens que les infractions, délits et crimes sont commis dans un espace virtuel".

Avant de terminer son allocution, il a réitéré son engagement ainsi que celui de l'ensemble du gouvernement pour faire de la Guinée un pays où l'écosystème des Technologies de l'Information et de la Communication est un levier de croissance des autres secteurs socio-économiques pour l'amélioration du bien-être des populations.

La cérémonie s'est terminée par la projection d'une vidéo de sensibilisation.