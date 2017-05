Afrique de l'Ouest: 23 enfants et 2 adultes ont été opérés et traités définitivement par l'AFCAO

En collaboration avec l'Institut de cardiologie d'Abidjan (ICA) et la Fondation Children Of Africa, l'Association Française du Cœur pour l'Afrique de l'Ouest (AFCAO) a initié du 13 au 19 mai dernier, en Côte d'Ivoire une mission humanitaire de chirurgie cardiaque pédiatrique.

Vendredi, avant le retour en France de la délégation de l'AFCAO, les parties prenantes ont dressé le bilan de cette opération, dans la salle Félix Houphouët-Boigny de l'ICA, à Treichville. « La mission s'est bien déroulée.

Au total, 23 enfants et 02 adultes ont été opérés et traités définitivement par les procédés en matière de chirurgie cardiaque. Ces enfants sont presque guéris et peuvent être lâchés dans la nature », a indiqué le Pr Ly Mohamed, chirurgien-cardiaque et président de l'AFCA.

Pour lui, le bilan est positif et la satisfaction, morale. « Je souhaite que ça ne soit pas quelque chose d'une fois. Je pars avec le sentiment qu'on a tissé des liens forts. On a la certitude qu'il y a du lourd ici », a poursuivi le Pr Ly Mohamed, se réjouissant ainsi du partenariat entre sa structure et l'ICA.

Le patron de l'AFCAO a également adressé ses vifs et sincères remerciements à la Fondation Children Of Africa de Mme Dominique Ouattara, dont l'action et l'implication ont permis, dira-t-il, de concrétiser cette mission humanitaire.

En retour, Dr. Jérôme Son a, au nom de la Fondation Children Of Africa, salué cette initiative de l'AFCAO, qui, selon lui, « a porté des fruits de la vie». « Pour nous, la mission a été positive. Elle nous a permis de savoir que 5000 cas de cardiopathie sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire », a-t-il ajouté, tout en adressant les « vifs félicitations et remerciements » de la présidentefondatrice de Children of Africa à cette association française composée de bénévoles en cardiologie et en chirurgie cardiaque. Chirurgien à l'ICA, le Pr Flavien Kéindja a rappelé que cet institut est né en 1977 de la volonté du président Houphouët-Boigny, non sans relever l'importance de cette initiative.

Consultante-experte en migration et développement, par ailleurs présidente de Femmes contribution et développement (FECODEV), Mme Brice Monnou a souligné que cette mission a redonné le goût de la vie à ces enfants malades du coeur. Enfin, le Pr Séka Assi Rémi, directeur général de l'ICA, a révélé que la prochaine mission aura lieu en novembre 2017, avant de saluer l'implication active de la Présidente-Fondatrice de Children Of Africa.