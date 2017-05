Congo-Kinshasa: Révision du fichier électoral bientôt à Kinshasa

Le Rapporteur adjoint en charge de la formation au sein de l'Assemblée plénière de la CENI, Onésime KATUTULA FALASH, a entrepris hier lundi 22 mai 2017, une tournée de terrain afin de procéder au lancement de la formation du niveau 3 qui concerne 507 Formateurs électeurs territoriaux (FET) de la ville-province de Kinshasa.

Il a effectué tour à tour des descentes à la Maison des élections, dans la commune de la Gombe, au Collège Bobokoli, dans la commune de Ngaliema, et enfin à l'école Mokengeli, dans la commune de Lemba, pour le compte de l'Antenne de Limete.

La ville de Kinshasa fait partie des dernières aires 3 et 4 où les Opérations et d'identification et d'enrôlement électeurs ont commencé début mai 2017. Les Formateurs Territoriaux (FET) à former dans ces différents sites seront dans les six antennes de la ville province de Kinshasa (Gombe, Kalamu,

Ngaliema, D'jili, N'sele et Limete) pour achever la cascade formation du niveau 4 qui concernera 5.534 Membres de d'Inscription (MCI).

La réussite de la RFE à Kinshasa dépend de la qualité de la formation

Dans son mot d'ouverture, le Professeur Onésime KATUTULA FALASH a en évidence la pertinence de cette formation quant à la poursuite surtout la réussite de l'opération de révision du fichier électoral.

Cette opération, a rappelé le Rapporteur adjoint, s'inscrit dans prolongement de l'identification et de l'enrôlement des électeurs, ont débuté en juillet 2016 par la province-pilote du Nord Ubangi. s'est poursuivie dans les aires opérationnelles 1et 2 avec ses provinces. Et depuis quelques semaines, les aires opérationnelles 3 4 avec 13 provinces sont désormais concernées. Plusieurs chefs- de ces provinces ont lancé les opérations en tenant compte évaluations et réévaluations des faiblesses constatées tout au long processus.

Pour ce qui concerne Kinshasa, ville cosmopolite et épicentre enjeux socio-politiques, le Rapporteur-adjoint de la CENI a sur le fait que la réussite de cette opération y est tributaire bien de la qualité de la formation des animateurs des d'identification et d'enrôlement des électeurs, de leur assiduité de leur fidélité et professionnalisme dans la transmission savoirs aux membres des centres d'inscription concernés par dernière phase de la cascade de formation.

Le Rapporteur-adjoint livre quelques statistiques

En date du 19 mai 2017, les statistiques de l'enrôlement fournies le Rapporteur-adjoint représentent 56,3% du corps électoral national,

soit plus de 23 millions d'électeurs enregistrés avec un taux de 52% d'hommes et 48% de femmes.

Concernant les Aires Opérationnelles 1 et 2, les données dégagent un taux de 108,8% d'électeurs, soit plus de 21 d'inscrits avec 96,4% des centres d'inscription fermés. Les Aires Opérationnelles 3 et 4 sont à 3%, soit 664.980 inscrits en quelques semaines.

Le Rapporteur-adjoint de la CENI a également livré au public prévisions pour la capitale qui s'élèvent à 4.413.039 attendus avec les projections suivantes dans chacune de six de Kinshasa : Gombe : 358.324 électeurs ; N'djili : 1.143. électeurs ; Limete : 1.107.680 électeurs ; Kalamu : 827.347 ; N'Sele : 270298 électeurs et Ngaliema : 706.301 électeurs.