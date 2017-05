Congo-Kinshasa: Affaire Kamuina Nsapu - Kanku et consorts à la porte de la CPI

Clément Kanku, député national et ministre honoraire, se trouve devant de la scène depuis les révélations, par le très sérieux américain New York Times, de son implication présumée dans massacres des civils, militaires, policiers et autres onusiens dans l'espace Kasaï.

En attendant qu'il puisse présenter moyens de défense, il n'apparaît pas moins comme un des d'ordre dans le feuilleton des violences qui secouent cette partie la République Démocratique du Congo depuis le mois d'août 2016, lendemain de l'élimination physique du chef coutumier Kamuina Nsapu.

Apparemment anodine, l'affaire risque de prendre des proportions graves à plus ou moins brève échéance, compte tenu du caractère génocide que les Nations Unies et plusieurs Etats confèrent déjà tueries que l'on enregistre au Grand Kasai voici neuf mois. Toutes conditions des crimes de guerre et crimes contre l'humanité réunies dans un dossier où les tueurs se recrutent aussi bien dans rangs des miliciens que des éléments des FARDC et de la Police.

Pendant que la justice militaire s'apprête à ouvrir le dossier auteurs présumés des massacres, l'autre versant de l'affaire se être celui des commanditaires, où Clément Kanku est abondamment cité.

Sans aller vite en besogne, tous les paramètres d'un susceptible d'être pris en charge par la Cour Pénale sont perceptibles à l'œil nu. Les éléments d'informations fournis le New York Times paraissent si concordants que d'aucuns voient Clément Kanku en route pour le quartier pénitencier de juridiction, à La Haye.

Clément Kanku, unique suspect ?

Le député national Clément Kanku serait-il l'unique suspect à du doigt dans l'affaire des massacres du Grand Kasaï ? D' pensent que non. Car, avant que son nom n'apparaisse au niveau médias, des enquêtes de la justice militaire congolaises ont sept officiers supérieurs et sous-officiers des FARDC, sans compter nombreux miliciens, dont certains étaient relâchés en marge missions de bons offices des autorités tant nationales provinciales, et d'autres toujours en détention préventive.

Il y a tellement de personnalités politiques et notables, cités tort ou à raison, dans l'affaire Kamuina Nsapu ainsi que d'éléments sonores et filmés, que la liste des candidats à la risque de s'allonger.

Il n'est pas exclu que dans les jours et semaines à venir, responsables politiques et militaires congolais ne soient par la Procureure de cette juridiction, afin que toute la lumière faite non seulement autour des fosses communes, mais aussi fonctionnaires onusiens éliminés dans la foulée des violences au Kasai. C'est le lieu de relever que s'il est démontré qu'il y a effectivement une planification de ce « génocide » sans nom, véritable séisme judiciaire va toucher aussi bien la classe que la mare des décideurs politiques congolais.

En tous les cas, l'affaire Kanku et consorts ne fait que commencer.

On va savoir, tôt ou tard, à qui devrait profiter l' récurrente au Grand Kasai.