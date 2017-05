Cameroun: Evocation - Ruben Um Nyobè - Adepte de l'unité nationale

L'emblématique secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun a inscrit son magistère dans l'esprit de la lutte pacifique pour l'indépendance et la réunification.

Près de soixante ans après son assassinat, son évocation suscite toujours admiration même chez ses adversaires. L'Union des populations du Cameroun (Upc), le mouvement dont il a été l'un des fondateurs tangue dans les eaux des intérêts disparates mais l'esprit légué par celui qui fût le premier secrétaire général du principal mouvement indépendantiste camerounais prospère dans le conscient collectif national. Au regret, les vocations ne sont pas légion. Reste néanmoins les idéaux de liberté, d'unité, de paix et de prospérité que l'homme a défendu le long de son magistère.

Peu de chose le prédestinait au panthéon des leaders. Timide, casanier et presque mutique comme décrit par ses camarades de lutte, Ruben Um Nyobè est, parmi ses camarades, celui qui aura le plus marqué son hésitation au moment de la création de l'Union des populations du Cameroun. Le modeste greffier va pourtant rallier les suffrages de la poignée d'intellectuels qui se réunissent au Café Sierra de Ndogbong le 10 avril 1948, à Douala pour donner naissance au plus emblématique des mouvements de résistance que le Cameroun ait connu. Faut-il encore rappeler que, moulé à la culture syndicale et, au fait du contexte répressif qui prévaut à cette époque, il réussira l'exploit d'entrainer avec lui l'essentiel de la police dans son sillage alors que ses camarades s'activent à l'implémentation de ce projet dont il fût l'un des précurseurs.

Très tôt, son style est assimilé à celui de Gandhi. Par comparaison aux autres mouvements de revendications vécus sur le continent et à travers le monde, l'option pacifique de Ruben Um Nyobè détonne avec l'adversité des colons français prompts aux représailles et marquée par l'exclusion des ressources humaines locales là où la colonisation anglaise s'ouvre peu à peu à la formation des locaux. A l'encontre des nombreuses voix qui prônent l'affrontement au sein du mouvement, Um Nyobè prêche «Une indépendance progressive ancrée sur des liens culturels et économique avec la métropole.»

Fait curieux : jusqu'en 1953, les meetings de l'Upc débutent et s'achèvent dans l'exécution simultanée de l'hymne camerounais et de la Marseillaise. La stratégie pour le «Mpodol» (Porteparole en langue Basa'a) est de contester la domination française en lui opposant les valeurs de liberté, d'égalité et fraternité qu'elle promeut elle-même. Dans sa perception, aucune confusion n'est faite entre le peuple français et le colonisateur. Fort de ses convictions, Um Nyobè, au nom de l'Upc, saisit systématiquement la justice pour faire respecter les droits du mouvement à se réunir, à partager sans discrimination aux différentes élections ou à faire face aux violences policières qui sont légion.

Défections et grognes internes

C'est la même logique qui conduit l'Upc de Um Nyobè à se battre pour le respect des droits et des conventions internationales. L'ouvrage : «Kamerun! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique : 1948-1971» soutient que «Des dizaines de milliers de lettres sont ainsi envoyées à l'Onu pour dénoncer les violations des accords de tutelle commises par les colons français.» Les résultats ne sont pas souvent ceux escomptés et chez certains militants on y voit de la naïveté. D'aucun en appelle déjà à la confrontation. D'autant plus que la posture de l'Eglise face aux injustices des colons tend à relativiser l'option prise par le chef de file de l'Upc. Ancien élève de l'école presbytérienne, Ruben Um Nyobè reste ancré dans la philosophie de non violence chrétienne. Il lui arrive néanmoins de donner du change à certains leaders ecclésiastiques à qui il oppose les enseignements qu'ils délivrent.

Au cours de l'année 1956, les effectifs du mouvement sont variablement estimés à 20 mille par l'administration coloniale et à 35 mille membres actifs par l'Upc elle-même. Des évaluations certes relatives en comparaison avec le dénombrement total de la population mais une masse inquiétante en rapport avec les effectifs des autres mouvements et formations politiques souvent suscités par l'administration coloniale. Au départ ancré en pays Bassa, dans le Sud, dans la zone de Douala et en pays bamiléké, l'Upc apparaît désormais comme le seul parti politique représenté dans l'ensemble du Cameroun. Aux inquiétudes de l'administration qui multiplie des stratégies de déstabilisation, le jeune secrétaire général de l'Upc doit faire face à la grogne interne.

Dans l'imaginaire collectif la triptyque revendicatrice «Fixation d'un délai pour l'accession à l'indépendance, réunification immédiate des deux Cameroun et élévation du niveau de vie des populations» sont des urgences. Au sein même de l'équipe dirigeante, la dynamique se relâche. Outre la stratégie de combat, les intérêts personnels se dévoilent. Cinq mois seulement après le lancement de l'Upc, son secrétaire général, Léonard Bouli est remplacé par Um Nyobè qui décide de prendre résolument les rênes. Membre fondateur, Charles Assalé quitte la barque en 1951 pour le Conseil économique et social basé à Paris. Il évoque alors le refus de ses camarades de s'opposer au «replis stratégique» proposé par le Rassemblement démocratique africain (Rda) que dirige Houphouët Boigny. Un mouvement jugé trop gaulliste par Um Nyobè et les fidèles de l'esprit originel de l'Upc. Il en de même de guillaume Bisseck qui va créer l'Esocam, un parti proche de la philosophie coloniale.

Front de la réunification

Au sein de l'Upc, la lutte continue et les fronts se multiplient. Pour prendre en compte les aspirations des différentes composantes, Um Nyobè plaide aussi la cause de la continuité territoriale du Cameroun. Pour lui, il est prioritaire que les deux Cameroun divisés par les administrations anglaise et française soient de nouveau uni. Une unité dictée par la similarité des coutumes et des épreuves. D'autant plus que de nombreux Camerounais de la zone administrée par la France ont migré vers la région anglophone pour fuir les exactions du colon français.

L'Upc ne connait vraiment pas de difficultés pour trouver des partenaires dans le Southern Cameroon. Lui aussi engagé dans la lutte pour l'autonomie et la réunification des deux Cameroun, La Cameroons national federation (Cnf) s'associe à la dynamique promue par Um Nyobè. Divisée, elle aussi, du fait des divergences stratégiques entre ses pères, la Cnf verra la naissance d'une autre branche dénommée Kamerun united national congress (Kunc). Venu le temps de la réconciliation, les deux partis fondent en un seul dans le Kamerun national congress (Knc) en 1953.

Dans l'esprit d'Um Nyobè, la revendication de l'indépendance et de la réunification prônée par l'Union des populations du Cameroun est aussi un moyen de faire mentir les préjugés tribaux et claniques souvent alimentés par le colon. Comme le soutiennent de nombreuses sources historiques, pour Um Nyobè et ses camarades l'adoption de la terminologie «Kamerun» relève à la fois d'un rêve et d'une promesse pour les upécistes : revenir au temps où le Cameroun était sous la colonisation allemande sans toutefois renoncer à son indépendance.