Cameroun: Après la fête de l'unité, Le RDPC en campagne électorale

Il s'agit d'opérations de charmes organisées par le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) au pouvoir dans la région en proie aux attaques de la secte islamiste Boko Haram et celle secouée par la crise anglophone.

Rappel des militants

Hasard de calendrier ou simple opportunisme politique ? Toujours est-il qu'au lendemain de la célébration de l'Etat unitaire au cours de laquelle « toutes les forces vives se sont serrées autour du chef de l'Etat » on note un déploiement du Rdpc dans les zones secouées par des crises multiformes.

A Garoua, chef lieu de la région du nord «Le chef de la délégation permanente régionale du Comité central pour le Nord invite les personnalités politiques de la région du Nord, à prendre part aux séminaires d'in formation et d'imprégnation organisés à leur intention dans le cadre de la deuxième session de l'académie du RDPC » A Bamenda, « Le chef de la délégation permanente régionale du Comité central du RDPC pour le Nord-Ouest invite les personnalités ci-après à prendre part à un important séminaire régional qui se tiendra le vendredi 26 mai 2017 au palais des Congrès de Bamenda »

Pour une mobilisation tout azimuts

Sont concernés : Membres du Bureau politique ; Membres du Comité central; Membres des Bureaux nationaux OFRDPC et OJRDPC ; Membres et chargés de mission des délégations permanente régionale ; Chefs, membres et chargés de mission des délégations permanentes départementales ; Membres du gouvernement et assimilés ; Présidentes et présidents des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC ; Magistrats municipaux (délégués du gouvernement et maires) ; Délégués à la formation des bureaux des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC ; Membres du Conseil économique et social ; Directeurs généraux des établissements publics et parapublics ; Chefs traditionnels de 1er et 2e degré. Dans le nord comme dans le Nord-Ouest la forte mobilisation du parti de la flamme augure des echeances politiques imminentes.

Le politologue Mbimbe pense que « La mobilisation du RDPC, parti au pouvoir à Yaoundé dans les zones de conflits et de crise à pour but de remettre ces populations en confiance vis-à-vis du pouvoir central. Qui ne manque pas d'engager des actions en faveurs de ces populations pour la plupart sinistrées dont on met fort opportunement à l'actif du president national » Le depoiement de Rdpc vise à reconquerir ainsi les zones ou le doute commencait à s'installer pour preparer l'echeance électorale prevue pour 2018