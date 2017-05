Burkina Faso: Semaine nationale de la culture - Un nouveau format à partir de la 19e édition

Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé, du 9 au 13 mai 2017 à Banfora, un atelier sur les grandes orientations, l'organisation et le contenu des activités de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), prévue du 24 au 31 mars 2018. Répartis en trois groupes thématiques, les résultats des travaux sont censés redonner à la biennale culturelle, minée par une certaine monotonie, plus d'attrait et d'engouement.

L'atelier organisé du 9 au 13 mai 2017 à Banfora, vient à la suite de celui tenu en juin 2016 à Koudougou. Dans la cité du Paysan noir, c'est un comité plus réduit de personnes averties du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme qui a planché pendant cinq jours, sur la nouvelle vision à la Semaine nationale de la culture (SNC), par rapport à la planification, à l'organisation pratique et au financement de ses activités. Dans l'ensemble tout le monde est unanime que la manifestation apparaît comme un tremplin pour la promotion et la valorisation du patrimoine culturel, et pour la création artistique au Burkina Faso. Mais 33 ans après, selon son DG, Gollo Baro, elle traine des insuffisances et est confrontée à des difficultés qui peuvent être cernées au niveau de l'organisation pratique de la manifestation, du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL), du festival, également à un niveau transversal, sur des aspects tels que le financement, la communication. Aussi, le comité de réflexion a examiné les difficultés vécues par les différents volets de l'organisation, avant de proposer des réajustements et des reformulations. Un accent a été mis lors des échanges, sur la reformulation de solutions innovantes et réalistes.

Réduction du nombre de disciplines

A titre d'exemple et dans le souci de réduire les goulots d'étranglement du GPNAL, le comité a opté pour la réduction du nombre de disciplines en compétition à la phase finale. Dans la catégorie arts du spectacle, il est suggéré, conformément aux nouvelles orientations de la direction générale de la SNC, de procéder à une nouvelle catégorisation des disciplines en deux sous-catégories, à savoir, les expressions culturelles traditionnelles qui regroupent la danse traditionnelle pool jeunes et pool adultes, la musique traditionnelle, instrumentale, la vedette de la chanson traditionnelle, et ensuite les chœurs populaires et les expressions culturelles modernes d'inspiration traditionnelle, qui comprennent le ballet, l'orchestre, le slam et la création chorégraphique.

Pour les expressions culturelles traditionnelles, les compétitions vont se dérouler et s'achever dans les 14 régions culturelles actuelles. Les premiers dans chaque discipline viennent à la finale de la SNC en tant qu'ambassadeurs de leur région, et se produisent uniquement en exhibition. Pour les expressions culturelles modernes d'inspiration traditionnelle, en raison de la faiblesse du nombre de troupes participantes dans les disciplines, les membres du comité ont estimé que les sélections se dérouleront essentiellement dans quatre zones, à savoir la zone du Centre, la région autonome du Houet, les régions cumulées du Nord, du Centre-Nord, du Sahel, de l'Est, du Centre-Sud, du Centre-Est et du Plateau central, et enfin, les régions groupées du Centre-Ouest, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins (Tuy et Kénédougou), du Sud-Ouest et des Cascades.

Pour la phase finale seront retenues par zone, les deux meilleures formations de chaque discipline. Les catégories arts plastiques, littérature et sports traditionnels, n'ont pas été en reste de la nouvelle orientation. Pour ce qui est des arts plastiques, la compétition intègre la peinture, la sculpture et le batik et se déroulera en deux phases : la phase de sélection au cours des Semaines régionales de la culture (SRC) à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, et la finale au cours de la SNC. Pour ce qui est de la littérature, la compétition se fera en une phase unique à la finale de la SNC en roman, en nouvelle, en poésie, en conte pour adulte et en conte pour enfant.

Exposition des livres supprimées

En sports traditionnels, la compétition mettra aux prises aussi bien en sélection que pendant les SRC et en finale, le tir à l'arc pool jeunes (garçons et filles) et adultes (hommes et dames), et la lutte traditionnelle pool jeunes (garçons et filles) et adultes. Il en sera de même pour l'art culinaire dont seules les compétitions plat léger, plat lourd, boisson, dessert sont retenues.

Dans cette discipline, le comité a prôné l'amélioration de la qualité des prestations, et suggère dans la même veine, la réduction des temps de prestations des compétiteurs. Entre autres plaidoyers faits par le comité à Banfora, il y a l'octroi d'une plus grande autonomie et de responsabilités aux régions pour l'organisation des Semaines régionales de la culture, tel que précisé dans le règlement intérieur du GPNAL, la promotion des lauréats du GPNAL et aussi, la volonté de « favoriser une plus grande participation du public pour les prochaines éditions, par une communication suffisante sur la programmation et sur les lieux des activités du GPNAL, notamment les expositions sur les arts plastiques à travers les médias ».

Par ailleurs, l'option est pour le maintien du Village des communautés et la Galerie de la gastronomie africaine, de même que le maintien des plateaux off itinérants et l'attribution de l'exposition muséale à la commune de Bobo-Dioulasso, le maintien des visites guidées au profit des élèves et étudiants, la nuit des partenaires et le marché des arts qui pourraient connaître une grande innovation. Est également prôné, le maintien de la foire commerciale et artisanale, l'initiation des enfants aux arts, et la Nuit des lauréats. Par contre, l'exposition des livres a été supprimée en tant qu'activité indépendante qui se déroule au sein de l'Institut français, sans grand engouement. Le groupe propose donc d'aménager des espaces thématiques sur l'aire de la foire, pouvant être dédiés à ce type d'activité. Il y a aussi que les différentes commissions pourraient être assainies et réduites, pour plus d‘efficacité.

Quant au volet partenariat, il sera redynamisé. Le comité a plaidé pour un redimensionnement des cérémonies d'ouverture et de clôture en format de 90 minutes. Il a déploré les insuffisances du décret portant organisation de la SNC, notamment le manque de précision sur l'organisation en phases des compétitions du GPNAL et l'absence de disposition sur l'octroi de prix à la phase finale dans les différentes catégories, et la caducité de certaines dispositions régissant l'organisation de la SNC et partant, du GPNAL.

Au terme des travaux, quatorze recommandations ont été formulées par les participants, dont les plus emblématiques sont le maintien du statut actuel de la SNC au lieu de la transformation en EPE proposée à Koudougou, la mise en place du Comité national d'organisation (CNO) au moins un mois avant la 19e édition, la réflexion à mener en vue du changement de la dénomination de la biennale, et la proposition du co-parrainage de Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'OTICE et du président de la Commission de l'UEMOA. Comme pays invité, le comité a proposé le Royaume du Maroc.