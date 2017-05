Afrique: Lutte contre le terrorisme - L'Amérique et les pays arabes et islamiques unissent leur force à Riyad

« Ensemble nous vaincrons », c'est sous ce thème qui sonne comme un cri de guerre contre le terrorisme, que plus de 25 chefs d'Etat et de délégation, venus des Etats-Unis d'Amérique, d'Afrique et du monde arabe se sont réunis sous la coupole du Centre international de Conférence du Roi Abdoul Aziz, ce dimanche 21 mai 2017 dans l'après-midi.

Ce Sommet coprésidé par le Roi Salman Ben Abdelaziz Al-SAOUD et le Président américain Donald TRUMP se voulait une opportunité pour les pays participants de renforcer leur engagement commun en faveur de la sécurité dans le monde et de consolider leurs relations commerciales, culturelles et politiques.

«Nous nous réjouissons de lancer un dialogue, entre Saoudiens et avec nos partenaires internationaux, que nous espérons continuer longtemps après la fin des rencontres et qui favorisera de nouvelles relations fondées sur une vision partagée d'un meilleur avenir», ont indiqué les autorités saoudiennes.

Les leaders du monde arabe et islamique ont, avec les Etats-Unis d'Amérique, renouvelé, à la faveur de ce sommet « historique» car le premier du genre, leur engagement à lutter collectivement contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

Le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, a partagé avec ses pairs, les préoccupations de son pays en matière de lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso fait face depuis quelques temps à des incursions de terroristes sur son territoire, mettant au rang de priorité nationale la lutte contre le phénomène.

En marge du Sommet, le Président du Faso a participé à l'inauguration du Centre international pour la Lutte Contre l'Idéologie extrémiste. Ce nouvel organe installé dans la capitale saoudienne se destine à prévenir la

«propagation de l'idéologie extrémiste en faisant la promotion de la modération et de la compassion en soutenant la diffusion d'un dialogue positif».

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso