Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Les mimos plument encore les aiglons

L'Asec Mimosas n'a pas tremblé dans le derby du football ivoirien. Le club jaune et noir s'est imposé face à l'Africa Sports d'Abidjan (2-1), le samedi 20 mai dernier à Bouaké, lors de la 22ème journée de Ligue 1.

Après trois rencontres consécutives sans la moindre victoire en championnat, les Mimosas se sont donc réveillés au meilleur moment pour préserver leur avance de trois points au classement sur la formation de Williamsville Athletic Club (WAC), vainqueur de la SOA (2-0). Un succès porté par les recrues burkinabè du club le plus titré de Côte d'Ivoire (24 titres de champion) avec des buts de Koanda Souleymane (11e) et Ouattara Issouf (76e).

Sans oublier le penalty repoussé par le portier des Etalons, Koffi Kouakou Hervé (31e). Plus entreprenants dans le second acte du plus grand derby du football ivoirien, les poulains de Traoré Siaka soumettent la défense vert et rouge. Présent dans tous les bons coups, le milieu burkinabè Ouattara Issouf, élu meilleur joueur du match, cause des misères aux Aiglons dans le 3-5-2 inédit de Gigi. Les Aiglons sont submergés et vont céder dès la 10ème de jeu.

Sur un coup franc parfaitement exécuté, Koanda domine partenaires et adversaires pour catapulter le cuir dans les perches gardées par Zadi Hortalin (1-0). L'Africa riposte et s'offre l'opportunité de revenir à la hauteur de son adversaire.

Auteur du penalty accordé aux Oyés, le portier Koffi Hervé se saisit et fait échec à l'attaquant ghanéen de l'Africa, Kwame Adjei (31e). Un avantage mérité pour les Mimosas à la pause. Alors que le public du stade de la paix de Bouaké s'attendait à un réveil des garçons d'Aka Kouamé Basile, ce sont plutôt les enfants venus de Sol Béni qui vont gratifier leurs supporters, les spectateurs et les téléspectateurs d'une merveille d'action, œuvre d'Aristide Bancé. L'attaquant international burkinabè élimine plusieurs adversaires et sert idéalement son compatriote Ouattara Issouf pour le second but de la soirée (2-0, 76e).

Sonnés, les Aiglons refusent d'abdiquer tout de même et sont récompensés de leurs efforts par la réduction du score de Golly Aimé (2-1, 82e). Le dernier grand fait de ce second face- à-face entre les deux locomotives du football ivoirien remporté à nouveau par les jaune et noir.

Comme au match aller (victoire des mimos 1-0, 9ème journée), l'Asec Mimosas s'offre l'Africa et consolide pour la 17ème fois de la saison son statut de leader avec 41 points. Toujours possédant trois unités devant le WAC (38 points). L'AS Tanda, vainqueur du San Pedro FC (1-0), vendredi, en ouverture de la 22ème journée, occupe la 3ème marche du podium avec 34 points. A Daloa, le Sporting de Gagnoa a dominé l'AS Denguélé d'Odienné (2-1).