Burkina Faso: Nouveau code électoral des structures de jeunesse - Un texte « lourd », selon des jeunes

En effet, le projet de code électoral prévoit une mise en place des structures communales, provinciales, régionales puis nationales. Ce qui paraît trop lourd pour les conférenciers. Et ces derniers souhaitent une mise en place du conseil national de la jeunesse qui se chargera à son tour de la mise en place des autres structures. Pour les conférenciers, ces textes entraîneraient un retard dans la mise en place des autres structures et ce, conformément aux anciens textes. « Si on doit appliquer ces nouveaux textes on peut aller jusqu'à trois ans sans pouvoir mettre en place de façon définitive ces structures », a souligné M. Compaoré.

Mais, les fruits des travaux de cette commission ne semblent pas faire l'unanimité. Les jeunes de la région du Centre ont animé une conférence de presse, le samedi 20 mai 2017 pour exprimer leur désaccord avec ce texte. Et c'est le président du Conseil régional des jeunes du Centre (CRJ-C), Serge Compaoré, qui a porté l'information à la connaissance des journalistes. « L'ensemble des leaders, après avoir parcouru les textes du projet de code électoral ont estimé que le projet de texte n'était pas tout à fait conforme à la règlementation et les éléments inscrits dans ce projet ne permettaient pas une bonne réorganisation des structures de jeunesse », a-t-il soutenu.

Depuis l'insurrection populaire d'octobre 2014, les structures faîtières de jeunesse sont dans une situation de léthargie (conseil national, régional, provincial et communal de jeunesse). Et c'est pour sortir de cette situation qu'une commission technique a été mise en place par des ministères, en vue de proposer un projet de code électoral de désignation des membres de ces structures de jeunesse.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.