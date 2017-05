Burkina Faso: Meeting du CDP au secteur n°20 de Ouagadougou - La population apprécie un programme de société "exemplaire"

En campagne pour les municipales partielles, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a mobilisé, le dimanche 21 mai 2017 à Ouagadougou, ses militants de Toudbwéogo, secteur n°20, pour dérouler son programme de société.

L'amélioration des soins de santé via le renforcement de centres sanitaires, la multiplication des infrastructures éducatives et urbaines, le renforcement du réseau d'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans l'arrondissement n°4 de Ouagadougou sont, entre autres points, sur lesquels le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Christian Soré, s'est penché au cours de son meeting du dimanche 21 mai 2017 à Ouagadougou. Pour le candidat, il s'agit d'une campagne de proximité et il est de bon ton de répondre efficacement aux aspirations des populations.

En plus de son message de paix et de mobilisation soutenue pour porter le CDP à la mairie de l'arrondissement n°4, Christian Soré a rassuré le secteur n°20 des dispositions que lui et ses conseillers prendront pour résoudre le problème de voierie à Toudbwéogo, si toutefois il venait à être élu. En effet, le cri du cœur des populations dudit secteur est l'aménagement de la voie rouge qui sépare le quartier du centre de la capitale.

Dans leurs interventions, le chef du quartier, le représentant des jeunes et la représentante des femmes ont tous plaidé pour de meilleures conditions de vie par la réalisation d'infrastructures sociales de base. Au cours de ce meeting, le président du parti Renaissance démocratique et patriotique (RDP), Nana Tibo, a dit soutenir le CDP car selon lui, il est le seul parti qui incarne un vrai changement et un développement inclusif durable.

Pour corroborer son point de vue, Nana Tibo a une fois de plus plaidé, sous les acclamations de la foule, le retour sans condition du président Blaise Compaoré et son installation définitive au « pays des Hommes intègres ». Pour lui, l'ancien président est un véritable patriote qui, même exilé, suit au jour le jour l'actualité du Burkina Faso.