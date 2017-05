Le ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelles, Smaïla Ouédraogo, a décliné la nouvelle vision de son département en matière de formation et d'insertion professionnelles des jeunes aux hommes de médias, le vendredi 19 mai 2017 à Ouagadougou.

Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle (MJFIP) veut planifier ses grandes orientations afin d'aboutir à des objectifs en vue d'améliorer véritablement les conditions de vie des jeunes. Ces nouvelles orientations consignées dans un document dénommé : « des changements pour une jeunesse citoyenne au service du développement du Burkina Faso » ont été présentées aux journalistes au cours d'un point de presse, le vendredi 19 mai 2017 à Ouagadougou.

A en croire le ministre en charge de la jeunesse, Smaïla Ouédraogo, la situation actuelle de la jeunesse burkinabè est peu reluisante. En effet, a-t-il fait savoir, cette frange de la population est confrontée à de nombreux maux tels que le faible accès à la formation professionnelle et aux crédits, le chômage ambiant, le sous-emploi, l'incivisme galopant, l'extrémisme violent, etc. Pourtant, a-t-il regretté, les différents outils jusque-là mis en place par le MJFIP ont montré leur incompétence à trouver des solutions durables aux difficultés des jeunes par manque de cohérence. C'est pourquoi, a-t-il expliqué, après trois mois à la tête du ministère, il a décidé d'apporter une réforme qui, selon lui, va permettre à chaque jeune d'avoir un emploi et de contribuer au développement du pays.

Cette nouvelle vision, aux dires du ministre Ouédraogo, vise trois objectifs majeurs à savoir, améliorer l'employabilité des jeunes, promouvoir l'entreprenariat des jeunes et réduire le nombre des sans-emplois et des sous-emplois. Il s'agira, a-t-il éclairci, de construire une administration moderne capable de promouvoir l'employabilité et d'élever la conscience citoyenne de la jeunesse, d'anticiper et de combler la demande en formation professionnelle afin d'offrir à chaque jeune, une chance d'obtenir un emploi décent à l'horizon 2020.

Pour atteindre ces objectifs, a mentionné le ministre Ouédraogo, quatre axes stratégiques dont la gouvernance, la restructuration, la réforme et la logique organisationnelle seront pris en compte. De façon concrète, a-t-il fait savoir, quatre nouveaux programmes seront développés.

Réduire le coût de la garantie

Il s'agit du programme suivi et pilotage, de celui de renforcement de la citoyenneté, de celui de la promotion de la formation professionnelle et enfin, celui du renforcement de l'employabilité des jeunes et de la promotion de l'emploi.

Pour une exécution efficace de ces programmes, il a noté qu'un fonds unique de guichets spécialisés et une agence nationale de la Fonction publique seront mis en place. En outre, dans le but de raffermir l'impact de ces projets, il a annoncé que la durabilité des effets des travaux à haute intensité de main-d'œuvre des actions sera renforcée. Par ailleurs, dans le cadre du renforcement du dispositif de formation professionnelle, le ministre en charge de la jeunesse entend développer les curricula de formation, construire des infrastructures, recruter les personnes-ressources adéquates, et renforcer les activités d'intermédiation de l'agence nationale pour l'emploi. « Nous allons également faire un plaidoyer pour réduire les frais de formation et le reversement de la taxe patronale », a-t-il soutenu.

En vue de réduire le faible accès des jeunes aux crédits dû au coût élevé de la garantie qui est actuellement de 13%, le ministre s'est engagé à faire un plaidoyer auprès du Premier ministère et du ministère de l'Economie afin de bannir les effets négatifs des garanties pour les jeunes et accroître la capacité des fonds. Pensez-vous que votre objectif d'offrir un emploi à tous les jeunes d'ici à 2020 est réalisable ? Sur la question, le ministre s'est voulu optimiste. « C'est un rêve que je nourris et que je le trouve réalisable si on s'en donne les moyens », a-t-il répondu.