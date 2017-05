Burkina Faso: L'UPC veut conquérir l'arrondissement n°4 par des actions humanitaires

L'Union pour le progrès et le changement (UPC) affûte ses armes pour la conquête de la mairie de l'arrondissement n°4 de Ouagadougou. Le 21 mai 2017, le parti du lion a organisé une opération de don de sang, une activité qui entre dans le cadre de la campagne pour les élections municipales partielles du 28 mai prochain.

A une semaine de la tenue des élections municipales partielles et complémentaires du 28 mai, l'Union pour le progrès et le changement (UPC), veut convaincre l'électorat de l'arrondissement n°4 de la ville de Ouagadougou à voter massivement pour le parti du lion. Le 21 mai 2017, le parti a organisé une opération de don de sang. L'objectif était de recueillir des poches de sang pour venir en aide aux malades des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) dudit arrondissement.

Selon le candidat de l'UPC pour le compte de l'arrondissement n°4, Omar Sawadogo, il faut investir dans les œuvres sociales au lieu de gaspiller de l'argent dans les meetings alors que les populations ont des besoins fondamentaux. « Nous avons déjà acheté des produits pharmaceutiques à la CAMEG que nous avons distribués à 4 CSPS de l'arrondissement n°4, à savoir Tanghin, Somgandé, Roumtenga et Toudwéogo. Ce qui veut dire que si l'UPC remporte la mairie, nous mettrons l'humain au centre de nos préoccupations », a dit M. Sawadogo.

Car, a-t-il soutenu, il faut des hommes en bonne santé pour parler de développement et de politique. « Lorsque l'on parle de vrai changement, il faut innover et non continuer avec les mêmes méthodes qui consistent à distribuer des billets de banques gratuitement pendant que la majeure partie de la population souffre », a ajouté le candidat de l'UPC.

A la question de savoir les atouts dont il dispose pour remporter la mairie de l'arrondissement n°4, Omar Sawadogo a affirmé être serein. Parce que de son avis, l'UPC a toujours prôné le vrai changement. Et «ceux qui ont cru avoir opéré un changement en élisant le MPP doivent se mordre les doigts ». « Nous sommes très confiants parce que nous prônons le vrai changement. Je crois que les populations ont vécu l'expérience il y a plus d'une année.

Elles ont voté le MPP croyant avoir opéré un changement, mais en retour, c'est la cherté de la vie que nous vivons et l'injustice qui perdure », a-t-il déclaré. C'est pourquoi il a appelé les populations de l'arrondissement n°4 à voter utile le 28 mai prochain.