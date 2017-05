Burkina Faso: Fenêtre des pros - Alain Traoré file au Qatar

Fin de saison un peu partout en Europe avec des fortunes diverses pour les footballeurs expatriés burkinabè. Mais le transfert d'Alain Traoré au Qatar semble tenir la tête de l'actualité.

Alain Traoré a pris la direction du Qatar. Selon une source bien introduite, le joueur aurait signé un contrat avec le club qatarit d'Al Markhiya pour la saison prochaine. Alain quittera donc son club turc de Kayserispor (avec lequel il ne joue pratiquement plus depuis son retour de la CAN) à la fin de la saison. Il évoluera donc au Qatar dans une formation qui rejoindra l'élite pour l'exercice 2017-2018. En Côte d'Ivoire, des footballeurs burkinabè ont excellé dans le derby de ce pays entre l'ASEC et l'Africa. La victoire est revenue à l'ASEC grâce à des réalisations du défenseur Souleymane Kouanda et de Issouf Ouattara. C'est d'ailleurs ce dernier qui a été désigné homme de la rencontre.

Dernière journée sans pression pour Toulouse (13e) en Ligue 1. Lors de la réception de Dijon, Toulouse de Steeve Yago (24 ans, 22 matches) qui avait déjà assuré son maintien a été tenu en échec (0-0). L'international burkinabè a disputé l'entièreté de la rencontre. Quoique victorieux 3-1 face à Saint Etienne, Nancy (18e) et Anthony Koura (24 ans, 15 matches, 1 but) qui a assisté à la rencontre sur le banc de touche sont relégués en Ligue 2. Nantes (7e) avec Préjuce Nakoulma (30 ans, 11 matches, 6 buts) titulaire et remplacé à la 61e mn ont été surpris à Lille puisque battu 3-0. En National, Sedan sera finalement reléguée. En effet, cette formation sedanaise où évolue Moustapha Kaboré (21 ans, 28 matches, 8 buts) avait entamé une bonne remontée au classement avant de redescendre très bas en concédant une défaite 1-4 à domicile lors de la dernière journée face à Avranches.

Le Burkinabè est entré en jeu à la 78e mn. Souleymane Sawadogo (24 ans, 16 matches, 1 but) bien que resté sur le banc pour le nul (1-1) des siens de Châteauroux face à Les Herbiers accède en Ligue 2. Châteauroux ayant terminé champion de National. Toujours en France, pour avoir triomphé 4-0 de Poissy lors de la dernière journée du championnat de CFA (groupe B), l'équipe de Louckman Ouédraogo (24 ans, 24 matches, 8 buts) Entente SSG est sacré championne et monte en National. Louckman titulaire a cédé sa place à la 72e mn. 15e, est le classement définitif de Moreirense malgré sa victoire 3-1 sur le FC Porto lors de la dernière journée du championnat d'élite portugaise.

Bakary Saré (27 ans, 12 matches) sociétaire de cette formation de Moreirense est entré en jeu à la 76e mn. La super division du championnat chypriote a disputé sa dernière journée dimanche 21 mai dernier. Une journée marquée par la 5e défaite 3-2 d'affilée Omonia Nicosia de Stéphane Ki (21 ans, 13 matches) et d'Ibrahim Blati Touré (22 ans, 27 matches, 1 but). C'était face à AEL. Des deux Burkinabè de cette formation, seul Stéphane a pris part à la rencontre. Titulaire d'entrée, il a été remplacé à 85e mn. 2-1 a été la victoire de Wolfsberger AC (8e) d'Issiaka Ouédraogo (28 ans, 8 matches) et Zackaria Sanogo (20 ans, 17 matches, 1 but) sur Austria Wien. Si le premier a débuté le match avant d'être remplacé (80e mn), ce ne fut pas le cas de Zackaria. Il n'avait pas son nom sur la feuille de match. L'équipe de Gafar Sirima (18 ans, 14 matches, 2 but) Baltika (14e) s'est maintenu dans le championnat de D2 russe. Lors de la dernière journée, elle est allée battre 0-1 Shinnik. Gafar titulaire a cédé sa place à la 64e mn.