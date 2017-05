Burkina Faso: «Pourquoi j'ai choisi Nantes... »

interview

Arrivé dans l'Hexagone à la fin du mercato d'hiver, Préjuce Nakoulma n'a pas mis du temps à prouver sa grande classe au sein du FC Nantes. En onze rencontres disputées avec ce club, l'international burkinabè a trouvé à six reprises le fond des filets. Dans l'interview, il revient sur les raisons de son bon début en Ligue 1, son intégration et il parle aussi des Etalons.

Avec le recul, comment expliquez-vous vos débuts en fanfare avec le FC Nantes ?

La première raison est que j'ai été bien accueilli par le groupe. Ce qui a facilité mon intégration. J'allais dire que j'ai vite intégré l'équipe. Toute chose qui m'a beaucoup aidé.

Peut-on en déduire que la Ligue 1 est le type de championnat qui vous convient ?

Je ne saurai vous le dire. Ce qui est sûr, je m'y sens bien et je m'épanouis. C'est le plus important.

L'on constate effectivement que vous vous épanouissez. Est-ce aussi parce que votre coach Sergio Conceiçao vous a tout de suite fait confiance ?

Affirmatif. Au-delà du fait de l'accueil et de la confiance du groupe, je reconnais aussi que la confiance et l'attente du coach à mon égard m'ont fait énormément du bien. Cela a produit les effets que vous savez.

C'est sûr qu'après votre brillante CAN, beaucoup de clubs étaient à vos trousses. Peut-on avoir quelques noms ?

(Rires). Si je vais les citer, nous passerons toute la nuit. C'est pour vous dire qu'il y en avait beaucoup.

Pourquoi le choix de Nantes ?

J'ai choisi Nantes à cause des discours du président et de l'entraineur. Ils m'ont touché à travers leurs propos. En étant à la CAN, ils ont envoyé un émissaire sur place pour m'expliquer leur projet. Cela veut tout dire.

Qu'est-ce qui est à la base de ce bon déclic qui vous a poussé vers cette ascension fulgurante que vous vivez ? D'aucun dise que c'est ce but contre le Gabon et votre fameux geste sur le banc......

Les uns et les autres peuvent dire ce qu'ils pensent. Moi, je dirai que chaque chose a son temps. Je pense tout simplement que c'est le moment que Dieu m'avait réservé.

Est-ce vrai que vous veniez à la CAN dans l'objectif de chercher un club?

Pas du tout. Je pouvais signer avant la CAN et je ne l'ai pas fait.

Vous pouviez signer dans quel club par exemple?

(Rires...). Vous voulez me piéger. Je pouvais m'engager avec un autre club turc.

Avant-centre, milieu excentré, milieu offensif etc., dans quel registre vous sentez le plus ?

Je suis un joueur polyvalent. Quel que soit là où on me positionne, pour moi l'essentiel c'est de toujours aider l'équipe. Que ce soit en équipe nationale ou en club, je suis prêt à me battre là où le coach estime que je peux mieux servir l'équipe.

Quel était votre objectif avec Nantes ?

Mon objectif avec Nantes était de figurer dans le haut du classement du championnat. Chose que nous avions bien fait.

Et votre objectif personnel ?

En venant dans ce club, mon objectif personnel était de m'imposer et de prouver que j'avais la capacité de jouer en ligue 1.

Qu'est-ce qui explique votre départ de Kayserispor ?

J'ai quitté kayserispor pour plusieurs raisons. Je m'excuse mais je ne voudrais plus revenir là-dessus.

Quel est votre meilleur souvenir depuis que vous êtes sociétaire du FC Nantes ?

C'est le deuxième but que j'ai marqué lors de mon premier derby face à Angers.

Et le mauvais ?

Mon deuxième match perdu face à Monaco.

Croyez-vous à une qualification historique des Etalons à la coupe du monde ?

Oui, j'y crois. Même beaucoup, car nous avons un groupe très talentueux avec beaucoup de capacités. Nous avons les ressources nécessaires pour y parvenir.

Vous êtes actuellement l'un des meilleurs joueurs burkinabè. Est-ce une grande responsabilité sur vos épaules?

Je ne pense pas être le meilleur. Je ne veux pas non plus l'être. J'essaie de faire mon travail le mieux possible et porter le plus loin possible le nom du Burkina Faso. Chacun de nous a une responsabilité dans son club.

Je voulais profiter de vos colonnes pour remercier ma famille qui m'a toujours soutenu dans les bons et dans les moments difficiles. Un merci sincère au peuple burkinabé qui me suit partout et qui est toujours là pour nous soutenir. Je souhaite qu'il soit toujours à nos côtés pour les échéances futures.