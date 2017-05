Guinée: Une famille perd tout ses biens dans un incendie

5 mn plus tard se pointent les sapeurs de la protection civile qui subiront les mêmes huées avant d'épauler leurs collègues venus un peu plus tôt.

A l'arrivée des sapeurs, les jeunes survoltés les accueillent avec des cris de rage du genre "sapeurs 0" et leur demandent même de rebrousser chemin mais eux déroulent leurs tuyaux et se mettent à la tâche.

C'est à 17 heures que de grosses volutes de fumée ont envahi la maison fermée à double tour et dont les propriétaires étaient absents, les voisins accourent aussitôt et une chaîne humaine se forme pour tenter d'éteindre les flammes

