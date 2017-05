Tunisie: La première découverte macabre

C'est un vendredi vers le coup de 17h00, que l'alerte a été donnée par l'un des pêcheurs exerçant au port de Ghar El Melh. Dès réception du message, les agents du port maritime de ladite cité, accompagnés d'une équipe de la Protection civile, se sont rués vers les lieux, à bord de leur vedette de service pour repêcher le corps de l'infortuné.

On était alors sur place parmi la foule de badauds et les officiels locaux, dont le délégué de Ghar El Melh, à attendre sur le quai du port l'issue des opérations. Celles-ci devaient durer plus d'une heure en raison des conditions peu propices affrontées par les opérateurs.

En fin de compte, l'embarcation pointa à l'horizon avec ses phares éblouissants avant d'accoster. Tandis que d'autres agents de la Protection civile entouraient sur le quai le cercueil préparé pour le transport du cadavre. Quelques instants plus tard, le corps du défunt, enroulé dans un gros sac en plastique, y était placé.

Cadavre déchiqueté !

Harcelé par les questions du groupe présent, le personnel en charge de la douloureuse mission, suant sang et eau et encore haletant, s'est contenté de délivrer des bribes d'informations: «Le corps, déchiqueté par les poissons, a été dénaturé et complètement défiguré».

La camionnette transportant le cercueil a tôt fait de démarrer en trombe et de s'évaporer... La police côtière ayant déjà reçu l'ordre du procureur de la République territorialement compétent de déposer la cadavre dans les morgues de l'hôpital Charles-Nicolle aux fins d'autopsie et d'identification du disparu.

Il est à rappeler que quelque temps auparavant, un groupe de jeunes désœuvrés parmi les habitants de Rafraf s'est associé dans l'acquisition d'une embarcation avant de mettre le cap sur le littoral italien le plus proche. Malheureusement, il a pris le départ peut-être vers l'au-delà, au-delà de l'îlot du Pilaon, dans les ténèbres d'une nuit sans lune...