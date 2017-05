Tunisie: Une fête réussie

Cette édition, tenue du 19 au 21 mai, ayant pour thème «Semmama, capitale universelle de la culture montagnarde», a favorisé la rencontre et l'échange entre des bergers, les participants et les invités du festival entre artistes, journalistes, citoyens et cadres et responsables du monde entier venus de 15 pays (Espagne, Italie, Cuba, Brésil, France, Colombie, Argentine, Guinée, Mexique, Uruguay, Congo, Hollande, Palestine et Algérie).

La 6e édition a été marquée par l'organisation d'activités et programmes d'animation inspirés de la vie quotidienne des habitants de Semmama, outre les différents ateliers et spectacles organisés dans le cadre de cette manifestation, lesquels ont créé une dynamique économique, touristique, culturelle et commerciale dans la région et mis en valeur le produit local.

La fête des bergers a été soutenue par la Fondation Rambourg, le ministère des Affaires culturelles et l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap).

Des soirées musicales de chanteurs venus de l'Inde, du Congo, d'Espagne, de France et d'Algérie ont meublé cette fête.