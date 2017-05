Tunisie: Augmentation de 3,7% en glissement annuel

La technologie et l'innovation demeurent des éléments indispensables pour développer ce secteur et lui permettre de poursuivre ses résultats probants.

Par ailleurs, le secteur de l'industrie mécanique et électrique ne cesse de réaliser des performances au niveau des exportations. L'indice des prix de vente a augmenté de 0,4%. Les différents projets réalisés, dont certains en partenariat avec des industriels étrangers, ont réussi à relever les défis de la qualité et à s'imposer dans un marché très compétitif où seules les entreprises solides ont le droit de commercialiser leurs produits répondant aux normes internationales.

Ces pays commercialisent des articles de bas et moyenne gamme à prix relativement abordables pour attirer le maximum de clients et faire des chiffres d'affaires conséquents aux dépens des autres producteurs.

Les dattes et les agrumes demeurent également les produits phares de la Tunisie qui a acquis une longue expérience dans la production et la commercialisation de ces fruits.

Les produits de consommation alimentaire se vendent bien à l'étranger suite à l'amélioration de la qualité de plusieurs produits comme c'est le cas pour l'huile d'olive qui a conquis non seulement les marchés européens mais aussi ceux de l'Asie. Parmi les produits appréciés par les consommateurs étrangers, les produits bio et ils sont prêts à mettre le prix fort pour s'en procurer.

Ainsi, une opération d'exportation d'une valeur de 2.000 euros, par exemple, rapporte à l'exportateur moins de 1.000 dinars après conversion en monnaie locale. Pour ce qui est des importations, le chef d'entreprise doit payer plus que le double de la monnaie locale pour acquérir ses besoins en équipements, produits semi-finis et matières premières en vue de faire fonctionner son entreprise.

