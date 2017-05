Tunisie/Sierra Leone: Le crédit passe par le continent

Joueurs comme entraîneur ont beau parler de confiance retrouvée et d'ambitions renouvelées, en Afrique, la vérité est tout autre. C'est celle du terrain et d'un environnement délicat, particulier pour ne pas dire hostile. L'effort sera physique, mais surtout mental afin de se concentrer à 100% sur le match de cet après-midi.

Il faudra gérer les petits bobos qui s'accumulent et l'endurance entamée parfois. Bref, il faudra que le staff technique pioche sans se tromper car ça commencera à se voir et à déteindre assez vite.

Un club doté d'une telle surface financière doit viser le titre ou du moins le podium. Sauf qu'il ne faut pas avoir le bras qui tremble ! Il faudra combattre des adversaires en forme, la fatigue physique et mentale, et le mauvais sort.

Pour tenir la dragée haute à des adversaires tels que Kampala d'Ouganda et surtout le FUS Rabat, le CA doit gagner en rigueur et en densité. Il doit se forger une carapace car le moment n'est plus au ré-apprentissage mais à l'effort continu.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.