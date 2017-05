Tunisie: Pont de Bizerte - Démarrage des travaux en 2018

Ils s'étaleront ainsi sur cinq ans, ce qui correspond parfaitement aux standards internationaux relatifs aux projets d'une telle envergure et qui nécessitent des contrats de taille. Aussi, avons-nous sollicité des bureaux internationaux spécialisés dans ce genre de projet pour assurer deux missions : l'assistance à l'administration et le consulting.

Ce sont les étapes techniques, foncières et financières qui sont finalisées. Les préparatifs sont en cours de réalisation. Le planning de réalisation est sur le point d'être finalisé, en collaboration bien évidemment avec les bailleurs de fonds. Les travaux démarreront à la mi-2018 et se termineront en 2022.

La deuxième étape concerne le plan de réinstallation des citoyens délocalisés. L'Etat s'engage, en effet, à réaliser ce plan via la compensation des citoyens délocalisés mais aussi par le biais d'une assistance foncière destinée à épauler les citoyens délocalisés et qui sont en quête de domiciles ou de propriétés agricoles substitutives.

Entretien avec M. Slah Zouari, directeur général des ponts et chaussées au ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire.

