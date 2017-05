Tunisie: En conquérants

La rencontre, dont le coup d'envoi est prévu ce soir à 21h00, sera dirigée par un trio arbitral égyptien, composé de l'arbitre central, Mahmoud Zakaria, et ses deux adjoints Ahmed Houssem Eddine et Ahmed Taoufik Taleb Ali.

Ce sera donc une attaque à deux têtes, et où Marzouki et N'doye, les deux fers de lance de l'équipe, seront constamment soutenus par Hannachi et Aouadhi, sans oublier le rôle de pourvoyeur de balles qu'assume avec beaucoup de panache Sokary.

L'entraîneur des «Noir et Blanc», Costa, alignera pour la circonstance la même formation qui vient de faire le break jeudi dernier face à l'USBen Guerdane. Il optera, en effet, pour la continuité, en alignant une équipe composée de joueurs expérimentés, laissant les jeunes nouvellement promus sur le banc, comme Chaouat, Habbassi et Dagdoug.

On s'attend donc à une explication musclée entre deux équipes décidées à sortir le grand jeu. La rencontre pourrait même se jouer sur un coup de dés, tant les potentialités dont dispose chacune d'elles sont presqu'égales. Leur expérience des grands chocs l'est également.

En bref, le CSS disposera tout à l'heure des conditions idoines pour défendre ses couleurs. Et où seule la réalité du terrain primera, sachant bien que son adversaire du jour impose le respect, eu égard aux potentialités dont il dispose, et qui lui ont valu la seconde place au classement du championnat local.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.