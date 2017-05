Tunisie: Le Stade Tunisien en roue libre

Les Bardolais finissent en tête, suite au revers des Usémistes chez le barragiste médeninois.

Alors que les Bleus ont évolué sans pression, ayant déjà composté leur billet vers la Ligue1, le COM préparait, quant à lui, son prochain choc face à l'Avenir Sportif de La Marsa en vue d'accrocher la dernière place d'accessit pour l'élite.

Un chaud et bouillant ASM-COM le 3 juin !

L'AS Marsa, parlons-en. Miraculée alors qu'elle était presque prédestinée à descendre en D2, les banlieusards du Nord finissent en 6e position mais ne sont pas au bout de leurs peines. Ils joueront, le 3 juin un match barrage contre le CO Médenine. Il faut souligner que l'ASM a joué de malchance.

Et pour cause, les «Vert et Jaune» ont fini la saison avec le même nombre de points que la JS Kairouan et l'ES Zarzis (18 points chacun). Or, en se référant à l'article 22 des règlements de la FTF, l'ASM est distancée par la JSK et l'ESZ.

Enfin, pour revenir à la 10e et dernière journée du play-off de D2, les banlieusards de Ben Arous ont battu le SAMB (2-1) et se hissent ainsi à la hauteur de leur adversaire du jour.