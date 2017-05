Gabon: Avancées dans le dialogue politique

"La prise de résolutions est une chose, l'application en est une autre mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y aura un comité de suivi du dialogue, et en plus il y a un programme d'application, donc du moment où il y a ce calendrier, et ce comité de suivi, on saura que de telle période à telle période, c'est telle disposition qui doit s'appliquer. On peut donc garder la foi, en espérant que tout sera appliqué mais tout dépend aussi de la volonté politique."

"Nous avons obtenu la mise en place d'une commission paritaire au niveau de la Commission nationale électorale et que le président ne sera plus nommé comme auparavant mais il sera désigné par les membres de la CENAP.

À trois jours de la fin du dialogue, les participants, la majorité présidentielle et une frange de l'opposition se réjouissent des progrès réalisés. Ils concernent les réformes institutionnelles et électorales.

