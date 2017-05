Burundi: Quand le bateau coule, les rats partent les premiers

Ma question revient alors, plus lancinante que jamais: le FNL de Rwasa aurait-il définitivement sombré ? Adolphe Banyikwa l'aurait-il compris et a préféré se jeter à l'eau pour sauver sa part de fromage ?

Bref, si on essaie de comprendre, pendant que le tonitruant sieur Jacques multipliait les déclarations polémiques (tantôt « celui-là c'est de la mer*** », tantôt « je-meurs-de-soif-et-de-faim-fais-moi-goûter-à-ce-poisson ») mais en ayant l'intelligence d'avoir un parti, le vieux chef rebelle Rwasa s'est employé à perdre ses sympathisants en cours de chemin, ces derniers ne sachant plus comment s'orienter dans le labyrinthe politiquement insondable que leur a tracé leur chef « préhistorique ».

Ce dernier, en vieux sage, laisse alors sieur Jacques continuer à jouer le valet du pouvoir et s'investit dans plus important (ne souriez pas) comme : divorcer avec l'ADC-Ikibiri, rejoindre l'éphémère RANAC, divorcer encore avec cette coalition sans tête ni queue, se présenter aux élections de 2015 comme indépendant mais en formant une autre coalition avec son historique meilleur ennemi UPRONA, puis rejeter les résultats pour finir par entrer dans les institutions (il n'est pas trop tard pour apprendre la vraie politique), et maintenant crier à la trahison (là vous pouvez sourire).

Le parti FNL aile Rwasa vivrait-il ses derniers jours ? La question mérite d'être posée (encore) quand on apprend qu'Adolphe Banyikwa, avec «plus de 800 membres » de l'ancien FNL d'Agathon Rwasa, aurait décidé d'embrasser le parti Fnl (du sieur Jacques Bigirimna) de la circonscription de Kabezi, Kwiraro et Kanyosha.

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.