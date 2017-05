Algérie: Compétition bling-bling et malaise couvé, sous le vernis l'absence de morale

«En fait, il paraît pour le moins plus que curieux que les actionnaires n'honorent pas leurs engagements d'intersaison et cela est d'autant plus préjudiciable pour des acteurs économiques publics qui font partie du décorum national et sont de fait les vis-à-vis directs des représentants des pouvoirs publics et du reste des institutions.»

CSC, USMBA, CRB, USMH, ESS, cinq formations qui jouent gros cette saison et parmi lesquelles, seuls le club des Hauts-Plateaux et celui de la Mekerra sont dans la bonne fortune.

Bonne fortune, juste histoire de dire que l'équipe de Cherfi El-Ouazzani est non seulement assurée du maintien mais l'est pour un challenge encore plus important, celui de faire partie du podium, voire même à prétendre à plus important, c'est-à-dire le titre de dauphin au cas où elle reste sur la même dynamique alors que l'Entente de Sétif est presque assurée de terminer à la tête du classement général.

Les trois autres sont à la peine puisqu'ils restent, à des degrés divers, sous la menace de la relégation et pourtant au moment où les équipes dirigeantes devraient multiplier d'imagination pour trouver le moyen de les encourager et surtout de rendre honneur à leur engagement et abnégation, et surtout faire face à l'adversité, ne voilà-t-il pas que ces encadrements qui semblent se ressembler comme jamais par une gestion indigne d'une société par actions ne payent pas leurs salariés.

Mais il n'y a pas que ces quatre formations à ne pas être en règle avec leurs «serviteurs», en effet, à mesure que la fin de la saison se rapprochera d'autres footballeurs vont sortir de leur silence pour allonger la liste des clubs mauvais payeurs dont certains vont jusqu'à négocier en diminution les droits des salariés, voire à les réduire drastiquement et même à les effacer contre un document essentiel pour ces derniers... la lettre de libération.

Anecdotique, à l'Est du pays, il y a quatre années, un footballeur en fin de contrat qui n'avait que trop d'illusions de voir sa situation salariale régularisée a été indemnisé pour solde de tout compte par le président du club par la cession d'un vieux véhicule.

Il est même arrivé qu'en assemblée générale des présidents en arrivent à démentir officiellement les créances du club en affirmant que celles-ci «... ne posent pas problème sachant que nous avons libéré sept joueurs et en contrepartie le club a gagné un semestre d'équivalent en salaires pour chacun», avait déclaré un président lors d'une AG houleuse.

Citons, et là c'est plus dramatique et même attentatoire à la dignité humaine que le footballeur africain évoluant au CSC en l'occurrence Manucho demeure le seul parmi l'effectif à n'avoir toujours pas perçu ses salaires depuis son recrutement.

Pis, même quand au Cameroun sa mère avait décédé, celui-ci n'avait pas été informé «le temps qu'il reste psychologiquement prêt pour disputer la rencontre du week-end dernier», déclarait le manager général. C'est dire.

Bien entendu, depuis trois ans, les joueurs lésés n'hésitent plus à aller vers la Chambre nationale de résolution des litiges plutôt que de s'épancher de leurs déboires dans les journaux.

Et depuis quelques années justement celle-ci (Cnrl) s'est enfin départie d'une absence de neutralité qui la caractérisait avant que les affaires ne se multiplient et que certains footballeurs non satisfaits des résultats de son étude recouraient carrément à d'autres instances tel le Tribunal arbitral des sports jusqu'à ce qu'arbitrairement la FAF n'annule cet exutoire.

Et si la presse véhicule depuis quelques temps des charrettes d'information autour de conflits sociaux à l'intérieur des clubs quoique généralement justifiées par des intentions de grève et donc rarement si ce n'est jamais un vrai débrayage c'est parce que la fin de la saison approche et avec se précise l'inquiétude des joueurs de ne plus avoir en face d'eux des interlocuteurs à même de leur garantir la perception de leurs dus. C'est un peu le cas de l'USMBA, les responsables un à un désertent le navire.

En fait, il paraît pour le moins plus que curieux que les actionnaires n'honorent pas leurs engagements d'intersaison et cela est d'autant plus préjudiciable pour des acteurs économiques publics qui font partie du décorum national et sont de fait les vis-à-vis directs des représentants des pouvoirs publics et du reste des institutions.

Ainsi est-il difficile de comprendre la démarche de grandes entreprises investies dans le football national par le biais d'un contrôle quasi-total des conseils de direction telle la Sonatrach et quelques unes de ses filiales dont le dénominateur commun est de briller durant les périodes de grande difficultés financières par leur absence au timon des grands clubs, des clubs dits historiques à l'image du CSC, ESS, MCA... sachant qu'au moins les salariés de ces trois formations ne sont pas régularisés intégralement sur le plan salarial.