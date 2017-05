Algérie: Avant-première du film Ben Badis à Constantine, Alger et Oran

La volonté de la Russie et celle de l'Arabie saoudite de prolonger l'accord de réduction de l'offre… Plus »

Ainsi, «cette Cité du cinéma» va être mise à la disposition des réalisateurs algériens et étrangers pour le tournage de leurs films et contribuer à faire naître l'industrie du cinéma en Algérie».

Le ministre de la Culture avait affirmé à cette occasion que d'autres villes cinématographiques seront édifiées prochainement afin de permettre aux réalisateurs, producteurs, comédiens et professionnels du cinéma de concrétiser leurs productions dans des conditions favorables qui répondent aux normes internationales, estimant qu'il est urgent de créer une industrie cinématographique forte et de la développer au maximum.

Azzedine Mihoubi, avait également mis l'accent sur la nécessité d'encourager la production de ce genre de film qui s'intéresse à la vie et à l'histoire de personnalités emblématiques comme celle de Ben Badis, estimant que ce type de production contribue grandement à l'enrichissement et à la valorisation de notre patrimoine culturel et historique.

Pour la rédaction du scénario Rabah Drif a consulté 250 ouvrages et documents relatifs au mouvement réformiste musulman et à la vie de Ben Badis. Quant au rôle Ben Badis a été confié au jeune talentueux acteur Youcef Sehairi, qui s'est déjà distingué dans le rôle du personnage historique le colonel Lotfi.

Réalisé dans le cadre de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe 2015», le premier tour de manivelle du long métrage dédié au parcours et à la vie du penseur et réformiste algérien, natif de la ville de Constantine, basé sur le scénario de Rabah Drif, a été donné en mars 2016.

L'avant-première du film Ben Badis du réalisateur syrien Basil El Khatib aura lieu aujourd'hui, à la salle Ahmed Bey, à Constantine, a annoncé l'Office nationale de la culture et de l'information (Onci) dans un communiqué parvenu à la rédaction. Le long métrage sera également projeté demain, à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, et jeudi prochain à la salle Es-Saâada d'Oran.

