Algérie: Rationalisation des ressources et algérianisation des contenus

Le directeur général de l'Etablissement public de télévision l'Eptv, Tewfik Khelladi, a présenté, hier, au siège de la Télévision nationale, la grille des programmes des cinq chaînes de l'Etablissement durant le prochain mois sacré de Ramadhan 2017.

Il a déclaré à ce sujet que «la conception du programme qui sera proposé au public cette année s'appuie sur trois principes fondamentaux; la rationalisation des ressources, notamment financières de l'Etablissement, une algérianisation accentuée des contenus et le souci de la qualité et de la diversité des programmes».

Ainsi, pour la deuxième année consécutive, «le budget consacré à la production des programmes, aussi bien interne qu'externe, a été réduit d'environ 10% alors que les achats de programmes étrangers ont continué à être gelés et réduits à zéro».

Tewfik Khelladi, a précisé à ce sujet que «la contrainte financière est telle que nous avons décidé de consacrer ce que nous avons comme ressource financière disponible à financer la production nationale en interne, mais également des productions privées algériennes en adéquation avec l'esprit de la télévision nationale de financer les jeunes producteurs privés qui se lancent afin de contribuer à une amélioration de la qualité et à l'émergence de nouveaux talents».

Il mettra aussi en exergue «les conditions financières difficiles avec un budget qui a diminué de 34% sur deux années et que celui de cette année est approximativement au dessus de 400 cents millions de dinars».

Le DG de l'Eptv a ajouté que «notre vœux le plus cher est de continuer sur la même lancée que nous avions entamé il y a trois ans à produire nos feuilletons historiques et religieux tel que cheikh Ibn Badis et espérons offrir au téléspectateurs algériens des programmes nationaux de grande qualité pendant le mois de Ramadhan ; ce qui ne veux pas dire que nous n'allons pas vers les marchés extérieurs pour rapporter ce qu'il y a de remarquable et diffuser des longs métrages du cinéma occidental et arabe que nous avons put avoir sans débourser un centime.»

Ainsi, comme il est de tradition la Télévision algérienne a maintenu son effort de production propre avec un nouveau feuilleton social et sentimental de 30 épisodes intitulé «Samt El Abriya» réalisé par Amara Tribeche. L'autre grande nouvelle production diffusée durant le mois sacré est un feuilleton consacré à Ibn Badis réalisé par Amar Mohcen.

Un programme «Chiche Atahadek» alliant spectacle et œuvre de bienfaisance destiné aux enfants malades mettra en vedette des personnalités célèbres qui devront relever un défi sous forme de performance physique pour cette cause humanitaire.

Les séries de fiction comique seront également présentes avec près d'une vingtaine d'œuvres de différents formats à l'instar de «Benti Laaziza», «Axxam Yarwan », et la série policière humoristique «Le retour de l'inspecteur», un remake de l'Inspecteur Tahar.

L'incontournable caméra caché sont également au programme à l'instar de celle dédiée aux enfants «Katakit», au grand public «Wech Eddak» et celle tournée auprès de notre communauté en France «Le Ramadan et le rire».Une nouvelle émission de jeu culinaire adaptée d'un format international «Radjli Chef» sera programmée juste avant le principal journal de 19heures.

Les enfants auront un programme spécial avec les rendez-vous habituels «Studio Sighar» et «Kawni» et une nouvelle émission quotidienne «Iftah Ya Simsim», présentée par la comédienne Mouni Boualem et des séries de dessins animés inédites.

Dans le domaine du contenu religieux, la Chaîne du Coran, mais aussi l'ensemble des chaînes généralistes diffuseront une large gamme de programmes allant de la retransmission directe de la prière des Tarawih, au concours de récitation du Coran «Tedj El Coran», à la diffusion des conférences d'éminents théologiens algériens et étrangers au séminaire «Eddourouss El Mohamediya».