Ile Maurice: Accident de la route - adieux à la petite «fleur» Sheshvee

Vishal Jhurreea était également présent lors des funérailles de sa fille. Il a été autorisé par la police de Bel-Air à y assister afin de faire ses adieux à la victime. Il était accompagné des limiers et avait un pied plâtré. Ce père avait été admis à l'hôpital de Flacq à la suite de l'accident. Il fera sa déposition aujourd'hui et comparaîtra par la suite en cour de Flacq.

Tout le village de Sebastopol était en deuil, lundi 22 mai. Le décès de la petite Sheshvee Jhurreea n'a laissé personne insensible. Proches, amis et habitants de la région se sont déplacés pour les funérailles de la fille de six ans. Cette dernière a trouvé la mort, dimanche, lors d'une balade à moto avec son père, Vishal Jhurreea.

