Ile Maurice: Beau-Vallon - Une famille agressée sur fond de drogue

Un règlement de comptes. C'est ce que martèlent les occupants de la maison qui a été saccagée vers 21 heures, dimanche 21 mai, par une bande d'individus encagoulés à Beau-Vallon.

L'une des victimes a même été tabassée et blessée par balle suivant l'incident. Selon les témoignages à la police, cette histoire aurait pour toile de fond une affaire de drogue. Les agresseurs sont toujours recherchés et les victimes réclament une protection policière.

Tout aurait commencé il y a deux semaines. «Mo ti al asté enn mass ar enn boug. Mé ler monn konsom li, ti enn lot sibstans sa é monn senti mwa pa byin», a expliqué celle qui a été blessée par balle à la police. Insatisfaite, elle serait alors repartie chez son «dealer», un habitant de Beau-Vallon, pour réclamer le remboursement de son argent. Mais voilà, ce dernier n'a rien voulu entendre et la situation a dégénéré.

«Il m'a insultée et menacée lorsque je suis allée lui réclamer mon argent. J'ai été tabassée par sa femme et lui. J'ai même reçu des coups de sabre», a-t-elle confié en montrant les points de suture sur sa tête et les blessures en voie de cicatrisation sur son avant-bras.

Et deux semaines après, soit dimanche, les agresseurs sont revenus à la charge, cette fois-ci accompagnés d'autres personnes. «Il y avait une vingtaine d'individus munis de sabre, de fusils et tous portaient des cagoules. Ils ont menacé les enfants en leur mettant des sabres sous le cou», raconte une des cousines de la victime. «Ils ont cassé la caméra de surveillance de la boutique voisine et intimidé le propriétaire afin de lui subtiliser la vidéo», raconte un autre membre de la famille qui se désole du fait que toutes les preuves sont perdues.

Une autre des cousines de la victime a aussi fait les frais de ces malfrats. Sa voiture aurait été saccagée par ces individus. «Ils nous avaient menacés il y a deux semaines. Et depuis, nous demandons une protection à la police, mais rien n'a été fait et nous avons été agressés. Ils ont menacé de revenir encore une fois et j'ai peur qu'ils passent à l'acte à nouveau», dit la mère de la victime.