Cameroun: Continental Basketball League - Yaoundé Giants vise les plays-off

Après sa défaite 76 à 83 vendredi dernier au Nigeria, le représentant camerounais a à cœur de se ressaisir. Ils sont tombés une seule fois au Nigeria. Face à Eko Kings de Lagos, Yaoundé Giants a enregistré son unique défaite en trois matchs. L'équipe a été battue par 76 à 83 points vendredi dernier.

Arrivés comme de parfaits inconnus au Nigeria pour cette édition de la Ligue organisée par la Continental Basketball League (CBL), les Camerounais ont commencé à attirer les regards après leurs victoires successives 66-104 contre les Warriors de Lagos et 92-84 face à Lagos City Stars. Deux équipes nigérianes qui tombent contre un Outsider, il fallait laver l'affront. C'est ce à quoi se sont attelés les Kings.

Depuis le début de la Ligue le 12 mai dernier à Lagos, tous les matchs des Camerounais sont des rixes. Il faut aller chercher chacun des très loin. Et avec le support des joueurs américains draftés (Lanneryl Johnson et Ian Carter), on semble sortir de l'amateurisme. « Ils apportent du professionnalisme. Nous avions besoin de personnes qui connaissent un peu le milieu. Cette double expérience a bonifié et catalysé le groupe », soulignait le coach des Giants, Souleyman Pepouna. La CBL oblige les équipes à recruter deux joueurs américains dans un lot de 50 joueurs de cette nationalité. Il faut encore une victoire à la franchise camerounaise pour participer au Final Four.

Et c'est à Yaoundé que le groupe devra la chercher. Pendant deux jours (aujourd'hui et demain) au palais polyvalent des Sports de Yaoundé, les coéquipiers de Christian Bayang (vice-capitaine out pour cause de blessure) devront bagarrer pour prendre la tête de la Ligue dominée ici par les Kings. Les Giants commencent ce jour contre Abidjan Raiders. C'est la première expérience camerounaise dans cette ligue panafricaine regroupant cette année six équipes venues de quatre pays Nigeria (Lagos Warrios, Lagos City Stars et Eko Kings), Côte d'Ivoire (Abidjan Raiders), Gabon (Libreville Izobe Dragons) et les Giants du Cameroun. A Yaoundé, des matchs à suspense sont annoncés dans cette compétition où l'on parle de Draft, de franchise, comme en NBA.