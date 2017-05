Afrique de l'Ouest: Émission obligataire - Oragroup récolte 35 milliards de francs CFA

Le Groupe bancaire Oragroup a levé avec succès la deuxième tranche d'une émission de billets de trésorerie d'un montant total de 35 milliards de francs CFA (53,3 millions d'euros) par appel public à l'épargne sur le marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Cette émission obligataire entamée le 1er septembre 2016 a donné lieu à une première tranche en octobre 2016 qui avait permis de lever 21,2 milliards de francs CFA (32,3 millions d'euros). La deuxième tranche a permis de lever 15,6 milliards de francs CFA (23,7 millions d'euros), soit un taux de participation de 112,72 %.

«Je tiens à remercier tous les souscripteurs de cette émission obligataire qui nous ont fait confiance pour réaliser nos ambitieux objectifs de croissance. La feuille de route est tracée pour les deux prochaines années et nous avons tous les moyens de la mettre en œuvre. Elle passe par l'extension de notre réseau et des services à notre clientèle, les particuliers et les PME pour l'essentiel», commente Binta Touré Ndoye, Directrice Générale d'Oragoup.

La durée de l'emprunt sur 18 mois assure un taux d'intérêt de 5,75 % brut par an. Ce programme d'émission - agréé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et arrangé par les deux sociétés de gestion et d'intermédiation SGI Togo et CGF Bourse - bénéficie d'une garantie à 100 % du Fonds Gari avec l'appui de son principal actionnaire African Guarantee Fund (AGF), créé par la Banque Africaine de Développement (BAD). Les souscriptions ont été effectuées auprès de toutes les sociétés de gestion et d'intermédiation agréées de l'UMEOA.