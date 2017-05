Il y a décidément trop de cérémonies de prestige durant lesquelles des Prix ou des Trophées de distinction pour des fins inavouées sont décernés soit à des chefs d'Etat, des personnalités publiques de premier rang, à des directeurs généraux de sociétés privées. Avant ces cérémonies étaient l'apanage des sorciers blancs via leurs agences conseil et stratégie. Le décor a vite changé et le moulin à vent tourne désormais chez des gourous africains qui veulent tout s'accaparer et faire le buzz afin d'attirer les prébendes auprès des régimes africains et des multinationales. C'est la face hideuse de cette partie de poker cérémonial aux effets médiatiques parfois contreproductifs. Ça fait désordre déjà. Parmi ces nouveaux sorciers africains qui se sont érigés en un laps de temps en donneurs de Trophées, l'ivoirien Barthélémy KOUAME, organisateur de Africa Road Builders , une cérémonie de distinction des acteurs de la route et des transports en Afrique. Il est aussi le Directeur général de Acturoutes de Côte d'Ivoire.

The Africa Road Builders est doté du Trophée Babacar NDIAYE, un grand nom dans l'histoire de la Banque africaine de développement ( BAD). Ce sénégalais respecté et respectueux du monde de la finance, a dirigé l'institution de 1985 à 1995. D'une petite boutique sur la Lagune d'Ebrié, le voilà Barthélémy KOUAME dans l'antre des chapiteaux insolents de la BAD en Inde, plus précisément à Ahmedabad. Pour faire quoi ? Donner des Trophées à des chefs d'Etat pour leur dévouement constant aux politiques infrastructurelles de leurs pays. Deux chefs d'état recevront leurs Trophées le 24 mai à SilverCloud Hotel, Ahmedabad (Inde).

Si l'idée et la pédagogie sont bonnes, beaucoup de soupçons pèseraient sur la fiabilité et la transparence du choix des récipiendaires. Des sources ont révélé à Confidentiel Afrique, que beaucoup de zones d'ombres subsisteraient et que tout n'est pas désinteressé. Notre source de préciser, que vu les prétentions et les ressources mises en branle, on serait loin d'un reflet réel de la surface financière d'Acturoutes

Que se passe t-il derrière les rideaux de ce cérémonial qui ne récompense que des chefs d'état et des personnalités de renom ? Nous y reviendrons.