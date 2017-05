Cameroun: Comité de développement du groupement Bazou - Le nouveau président aux commandes.

C'est l'événement qui a sanctionné le 6e congrès du genre organisé dans le groupement. A compter de ce 21 mai 2017, David Tchouinou qui a 4 ans pour s'illustrer, est déjà dans son rôle de nouveau homme fort du groupement en termes de concrétisation de la politique intégrale de développement.

Pour matérialiser l'acte, il a été installé dans ses nouvelles fonctions, ainsi que tout son bureau élu au même titre, par Tanyi Akwo Roquecegnol, sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, aux côtés de Sa Majesté Tchoua Vincent, chef supérieur, roi des Bazou, de Dr Frédéric Djeuhon, président d'honneur du 6e congrès du comité de développement du groupement Bazou (Codebaz) et des reines mères de la cour royale. Cet acte d'installation n'a pas laissé indifférentes les délégations déplacées sur le triangle national qui se sont ainsi manifestées par une pluie d'acclamation, non sans scander leur nouvelle boussole de développement, qui se montre déjà très populaire et aimée de tous.

Retraité de la Banque Mondiale il y a juste quelques mois, toutes les attentions sont focalisées sur David Tchuinou. Celui que l'on présente comme l'homme de la situation, est plébiscité d'une large majorité des fils et filles Bazou qui ne tarissent pas d'éloges à son égard. Il est reconnu et établi que c'est un parfait gestionnaire des ressources humaines et matérielles. Pendant les 4 années à venir, il va donc devoir mettre à contribution, ses exceptionnelles qualités de manager. Sa feuille de route prescrit de réaliser un plan de relance à l'effet de placer Bazou sur les feux de la rampe.