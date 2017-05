Cameroun: Le boom des pompes funèbres à Bertoua

Dans la quasi-totalité des boutiques, le prix des caisses (cercueils) varie entre 90.000 et 500.000f CFA, ce qui ne gêne pas beaucoup les populations. « On s'adapte, le prix ne fait pas problème, et le produit est toujours disponible, il n'y a pas lieu de se focaliser sur le prix car chacun achète un cercueil à la hauteur de sa bourse», laisse entendre Ba'ana Jean.

Dans ces boutiques, on trouve des produits variés et accessibles pour des oraisons funèbres : « Nos clients sont en état de détresse, nous partageons leur peine. Il est donc difficile de vendre un article à sa juste valeur. Car pour compatir à la douleur du client nous leur accordons le maximum de réduction possible», déclare Elvis Zoleko, propriétaire d'une pompe funèbre. « Nous ne gagnons pas grand-chose, mais la fréquence de la clientèle nous permet de joindre les deux bouts », affirme Tedogmo.

Il y a encore quelques trois mois, seules deux entreprises de pompes funèbres existaient dans la ville de Bertoua. Aujourd'hui on en compte une quinzaine. « C'est facile à comprendre, c'est parce que le secteur marche bien. Il y a des morts tous les jours et il faut bien les inhumer, avec tout le respect, par conséquent il faut se procurer un cercueil », pense Achille Bebey en service à la procure de Bertoua.

