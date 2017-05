Cameroun: Taxes sur les mutations de véhicules d'occasion - Le saut numérique

« Toutes les transactions portant sur les véhicules d'occasion sont concernées par la réforme », ap prend-on à la DGI. A savoir, l'importation des véhicules d'occasion et les cessions effectuées à l'intérieur du pays. Ces transactions sont obligatoirement soumises à la formalité d'enregistrement qui donne lieu à la perception des droits d'enregistrement. La valeur servant de base de calcul des droits de mutation des véhicules d'occasion est celle qui est librement fixée par les parties et déclarée dans le certificat de vente.

de la nouvelle procédure Plus besoin de se déplacer vers le guichet d'un centre des impôts pour payer ses taxes avec toutes les lenteurs que cela impliquait. D'après Roland Atanga Fongue, chef de la division de la législation et des relations fiscales internationales à la DGI, la déclaration des taxes de mutation apporte au contribuable plus de facilité, de flexibilité et de transparence. Le numérique apporte notamment « la facilité par la possibilité de liquider en un clic les droits dus sur sa transaction. La flexibilité qui lui permet, grâce à la disponibilité permanente du service, d'accomplir son obligation fiscale en tout temps et en tout lieu.

