Madagascar: FI.MPI.MA - Le « Alin'ny mpikabary » au Carlton !

La semaine du « kabary » se profile également déjà à l'horizon. La Présidente et les membres de bureau s'attellent déjà à la préparation de cette manifestation pendant laquelle aura lieu : partage, forum, atelier, expo... et sont attendus quelques centaines de participants.

D'autres activités se tiendront en provinces : à Fianarantsoa le 10 et à Vatomandry le 24 juin. A Majunga, un concours de « kabary » et de « soratononina » sont au programme. Les dix ans du Fi.mpi.ma Toliara vont aussi être célébrés très prochainement », selon toujours les explications de Hanitra.A.

Pendant cette soirée, les « mpikabary » danseront, chanteront et s'adonneront à leur passe-temps favori : le « kabary ». Un défilé qui mettra en avant des créations typiquement malgaches sera également au menu. A partir de 22 heures, Sanda Mozika prendra les rênes et fera danser tous les noctambules au rythme de titres malgaches.

Le 3 juin, les « mpikabary » connus et reconnus dans les quatre coins de la Grande Ile et même de l'étranger, regroupés dans le Fi.mpi.ma, se retrouveront au Carlton Anosy pour « la nuit des mpikabary ».

