Madagascar: « Maik'it up », place aux jeunes

Un titre, « Maik'it up », a même été enregistré et est déjà téléchargeable en mp3, à la fois pour communiquer l'événement, mais surtout pour que tout le monde dans la salle puisse chanter en chœur lors du spectacle. Et puisque l'ambiance sera purement urbaine, le concert verra également la participation de DJ, dont DJ Gouty, ou encore Rija Deejay. Place aux jeunes !

Tous les artistes émergents de la scène urbaine seront là : Rak Roots, Arione Joy, Mr Sayda, Jess Flavi One, Meizah, Tsota, Tann Faya, Radz Krutam Bull, Jyuni, THT, Melanie Walker, Martiora Freedom, Jiol'Ambup's et Romina.

Avec les chansons en mp3 téléchargées directement dans les téléphones, et les vidéos sur les réseaux sociaux que l'on peut visionner à tout moment, les jeunes ont trouvé une autre manière de se faire connaître, rapidement, et surtout des autres jeunes.

