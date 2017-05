Togo: La BAD met le cap sur l'Asie

Le président Faure Gnassingbé a dénoncé mardi un crime lâche et abominable… Plus »

La BAD dispose d'un capital souscrit de 81,79 milliards de dollars. L'institution a approuvé 5.279 opérations pour un montant total de 131,63 milliards de dollars en prêts et en subventions depuis sa création en 1964, afin de soutenir le développement économique et le progrès social de ses 54 pays membres régionaux.

'Les assises annuelles de la BAD n'offrent pas uniquement aux gouverneurs et aux autres délégués la possibilité de se pencher sur les problèmes et les défis communs auxquels nous sommes confrontés : elles constituent également l'occasion idéale pour l'Inde et l'Afrique d'approfondir leur coopération économique et leur partenariat' a indiqué Arun Jaitley, le ministre indien des Finances.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.