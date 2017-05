Togo: Culture de la performance

La 14e revue de mise en œuvre des réformes élaborées par les différents départements ministériels et institutions s'est ouverte mardi à Lomé sous la direction du ministre de la Planification Kossi Assimaïdou.

Deux fois par an, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers évaluent la performance et la pertinence des réformes engagées. Evaluer les résultats, mais aussi faire le constat de certaines faiblesses et proposer de nouvelles voies permettant plus d'efficacité.

Cette rencontre bi-annuelle est initiée par le Secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réformes et des programmes financiers.

M. Assimaïdou a rappelé que l'objectif du pays était de parvenir à une croissance économique forte, soutenue et inclusive afin de ne laisser personne pour compte.

Dans ce contexte, la signature avec le FMI de facilité de crédit devrait ouvrir la voie à une panoplie de réformes dont la mise en œuvre contribuera à améliorer substantiellement la performance économique du Togo, a indiqué le ministre.

Il est donc nécessaire, grâce aux réformes, d'améliorer la gouvernance des affaires publiques et privées en acceptant de changer les anciennes habitudes par de nouvelles.

Cette efficience passe par une nouvelle méthodologie, une approche de gestion mettant la valeur des biens et services offerts aux citoyens au cœur des préoccupations de l'action publique, a expliqué le ministre de la Planification.

'Mettre la satisfaction des citoyens au premier plan de l'action publique, tel est l'objectif. Cette satisfaction sera mesurée par des indicateurs de performance affectés à chaque responsable de programme', a précisé M. Assimaïdou.

Le Togo doit désormais s'engager dans une culture de la performance. Et cette recherche de performance exige une intensification des efforts dans la mise en œuvre des réformes, afin de consolider les bases du développement.