Une rencontre de 3 jours pour concevoir les curricula des licences UFR SA et SHS adaptés aux besoins du marché du centre délocalisé à Kolda de l'université Assane seck, s'est ouverte à Kolda. Mais les chantiers physiques n'avancent pas et certains spécialistes du bâtiment ne cachent pas leur inquiétude.

L'Université Assane Seck de Ziguinchor prépare activement l'ouverture du centre délocalisé à Kolda. Une rencontre pour l'élaboration de curricula a été organisé hier, en regroupant les membres du comité de pilotage et des commissions de suivi, partenaires du secteur public et du secteur privé, partenaires au développement et autres élus.

L'université Assane seck qui a ouvert ses portes en février 2007 avec deux unités de Formation et de Recherche est montée en puissance en 2011 avec l'ouverture de l'UFR sciences de la santé.

Avec la création de deux unités de formation et de Recherche à Kolda dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieurs a travers le renforcement de la carte universitaire et de la diversification de l'offre de formation et de qualité se concrétise.

Deux nouvelles filières, sciences agronomiques orientées vers l'agriculture, l'élevage, l'environnement et la gestion des ressources naturelles à côté de l'UFR des sciences humaines et sociales. Des formations qui contribueront à valoriser les atouts socio-économiques et culturels de la Casamance.

L'ouverture de ce centre universitaire est attendue en Novembre prochain. Mais il y a des inquiétudes sur le rythme des travaux. A côté de la qualité, l'entreprise est accusée de ne pas obéir à la qualité. Une dalle s'est déjà effondrée avant même la fin des travaux.

Le matériau utilisé ne rassure personne. Et l'incursion sur les lieux des participants a fini d'alerter sur la qualité des travaux. Les matériaux utilisés ne sont pas appropriés. Et l'alerte est venue de différents professeurs que le représentant du maire de Dioulacolon n'appelle les autorités à suivre le chantier.

Le représentant du gouverneur qui a présidé l'ouverture a rassuré que les autorités font veiller sur la qualité et les délais.