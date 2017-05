Sénégal: Le PAPA valide son manuel de suivi-évaluation

Le Projet d'Appui aux Politiques Agricoles (PAPA) du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, a piloté un atelier, à Mbour, pour procéder à la validation du manuel de suivi-évaluation, fruit d'un long processus de réflexions et de partages pour aider à la collecte et remontée des données pour une meilleure prise de décisions dans le Secteur.

Cette rencontre, tenue grâce à l'appui du PADAER, a regroupé l'ensemble des directeurs régionaux de développement rural, les structures de la tutelle, le ministère de Finances, et des partenaires comme l'Usaid et la CLM (Cellule de lutte contre la malnutrition).

Venu représenter le Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, le conseiller technique n°1 du secrétaire d'Etat à l'Accompagnement et à la Mutualisation des organisations paysannes, Me As Thiane, a laissé entendre que «nous visons la création d'un système plus performant de formulation , de mise en œuvre et de suivi-évaluation des politique agricoles au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural.

L'objectif poursuivi est de renforcer les capacités techniques et matérielles des directeurs régionaux et chefs de services départementaux de développement rural dans le domaine du suivi-évaluation. Ce manuel va servir de cadre harmonisé pour tous les acteurs qui ont en charge le bien-être du secteur agricole et rural. »

Piloté par le PAPA Projet d'Appui aux Politiques Agricoles), « le processus de mise en place de ce manuel et système s'est déroulé dans une démarche participative et inclusive ayant conduit à la tenue de plusieurs séances de travail avec le concours de toutes les parties prenantes ciblées au niveau des quatorze régions du Sénégal », selon la coordonnatrice dudit projet, Dr Mbène Dièye Faye.

Celle-ci a, en outre, précisé que « les conclusions de tous ces travaux seront utilisés à leur juste valeur pour améliorer la suite des actions à entreprendre, à savoir la finalisation, l'informatisation du manuel, le test du système de suivi-évaluation et de gestion des connaissances à mettre en place pour le compte du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural. »

Se félicitant du bon déroulement des travaux, le coordonnateur du PADAER, Monsieur Ngagne Mbow, partenaire du PAPA dans la tenue de cette rencontre, a exprimé toute sa satisfaction de voir se réaliser un tel outil car, a-t-il dit, «la bonne voie vient d'être balisée, avec ce manuel et système informatisé de suivi-évaluation, pour doter le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural d'un puissant outil pour rendre compte des produits, des effets et des impacts de la mise en œuvre de la politique agricole du Sénégal. »

Il est à noter par ailleurs que ce manuel comporte, entre autres, des modèles de procédure, des fiches et des recommandations, destinés à l'ensemble des acteurs afin qu'ils puissent faire correctement la collecte et la remontée des informations à temps réel.

Et après cette phase de conception qui vient d'être validée, reste à venir, maintenant, l'étape d'opérationnalisation de cet outil majeur, intrant de première nécessité, pour sa contribution, de façon significative, au bon comportement du secteur agricole du Sénégal.