Ile Maurice: Camp-Marcelin - Le manque de loisirs décrié

Même son de cloche du côté des dames : Johannie Charlot, de l'aile féminine des forces vives, soutient que les femmes n'ont point d'accès à diverses activités telles que le sport et les cours de cuisine. Pour les cours de zumba et d'autres activités, les habitantes doivent se déplacer vers Camp-Ithier ou même à Flacq.

Jacquelin Fine crie à l'injustice du fait que les deux localités avoisinantes disposent, elles, d'un centre communautaire et d'un centre polyvalent, aussi bien que d'infrastructures sportives telles que des terrains de football et de volley-ball, sans compter que Camp-Ithier compte aussi un village hall.

